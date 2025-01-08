跟隨馬斯克X！　祖克柏宣布言論自由第一：刪除Meta事實查核員

▲Meta執行長兼創辦人祖克柏大轉彎，向川普靠攏。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）重磅宣布，將在旗下社群平台（包括Facebook、Instagram和Threads）取消事實查核員，並大幅減少內容審查，同時增加更多政治內容推薦。他強調，這些改變是為了優先保障言論自由，而做出這些決定的關鍵原因之一，是川普政府即將上任。

祖克柏在影片聲明中指出，Meta將以類似於X（由馬斯克擁有的社群平台）的社群註記功能，取代現有的事實查核機制。他表示，現有的事實查核員已經「過於政治化，損害了用戶的信任」，他還透露，Meta的內容審查團隊將從加州遷至德州，以減少偏見問題。

現年40歲的祖克柏坦承，「我們可能會少攔截一些不良內容，但這是言論自由的必要代價，」

祖克柏指出，Meta將放寬對移民、性別等議題的限制，他認為這些規範已脫離主流輿論。他還提到，將與總統當選人川普合作，對抗國際政府對美國科技公司的審查行動。

祖克柏特別批評歐洲日益增多的法律規定，將其形容為「制度化的審查」，並指出拉丁美洲的「秘密法庭」加重了企業的營運負擔，因為他們會私下強硬要求企業下架某些他們不允許的東西。

祖克柏表示，此次改革是對2019年他在喬治城大學演講中捍衛言論自由立場的延續。他認為，11月的美國總統選舉象徵著「文化上的轉折點」，應重新將言論自由置於優先地位。

目前，Meta擁有超過30億全球用戶，此次改變將率先在美國市場推行，未來可能擴展至其他地區。這些舉措引發外界關注，觀察人士認為此舉可能對全球的數位內容管理政策產生深遠影響。