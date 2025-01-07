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泰國也爆澳洲打工詐騙！250人預繳千萬買職缺　到機場才驚覺是假的

▲▼泰銖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲泰國也爆「澳洲打工詐騙」，250人預繳千萬到機場才知落空。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

泰國勞動部就業署近日調查一起就業詐騙案，250個來自泰國東北的民眾預繳6萬到12萬泰銖不等的錢，希望到澳洲農場工作換取更高額收入，卻沒想到到了機場才發現是一場空。

泰國勞工為了賺取更高額的收入遠赴異國時有所聞，之前以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發生衝突時，在以色列農場工作的泰國勞工就成為無辜的犧牲者。

泰國公視（Thai PBS）報導，4日晚間有250名泰國人出現在曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi airport）要登機去澳洲，他們表示仲介公司向每人收取6萬泰銖（約新台幣5萬7000元）到12萬泰銖不等的價錢，保證會有在澳洲的農場工作。

這些人多來自東北的武里南府（Buri Ram）、呵叻府（Nakhon Ratchasima）及沙功那空府（Sakhon Nakhon）。

但這250人到了機場，卻被航空公司人員告知並沒有他們的訂位紀錄，這250人只好到機場的警察分局報案。他們說仲介是一名叫做Oy的女子，女子後來到了警局，宣稱她只被通知每招募一個勞工就有2000泰銖的仲介費，這些人預付的錢都已轉給一名叫做Fah的女子，而Fah應該就是仲介公司負責人。

就業署署長宋猜（Somchai Morakotsriwan）對媒體表示，這250人應該就是被詐騙，因沒有紀錄顯示這間仲介公司擁有可以仲介人到國外工作的執照，而且要到澳洲農場工作，申請人還必須要通過語言和能力的測驗。

他表示，就業署正在調查此案件，如果確認仲介公司犯法，可暫停或吊銷仲介公司執照，而這250人預繳的錢由就業署沒收，未來會返還給受害者。

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