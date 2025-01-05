62歲大爺「網戀」烏克蘭女軍官　堅持匯款12萬救女友家人

▲四川62歲大爺網戀烏克蘭女軍官被勸說遭「愛情詐騙」 。（圖／翻攝 光明網）

記者任以芳／綜合報導

大陸四川一名62歲羅大爺在銀行匯款2.8萬人民幣遭到攔阻，家屬甚至報案處理，原因是羅大爺透過網路認識一名自稱是烏克蘭的女軍官，女兒因戰爭流落阿富汗難民營，急需用錢，超扯的理由卻讓羅大爺深信不疑，決定出手相救「網戀女友」，還好經過多方勸說之下，最終放棄匯款，刪除「女友」聯繫方式。

陸媒《光明網》報導，該起案件發生於2024年12月26日，住在四川犍為縣羅大爺今年今年62歲，曾有過三段失敗的婚姻。2024年10月社交軟件認識一名自稱是烏克蘭女軍官得網友，丈夫早逝，曾到阿富汗執行過軍事任務，並且講述自己因戰爭家破人亡的傷心往事。

經過長期釣魚，羅大爺開始與「烏克蘭女軍官」網戀，該名網友甚至編造自己在阿富汗執行軍事任務期間，女兒不幸流落當地難民營，需要2.8萬人民幣（換算12萬台幣）才能救出來。

超級扯的劇情，唯獨羅大爺為愛沖昏頭腦，答應跨海營救，出錢幫忙贖回網戀「女友」的女兒，甚至要出機票錢，把可憐的母女倆一起接回大陸生活。

2024年12月26日，犍為縣公安局龍孔派出所接到轄區郵政儲蓄銀行報警，羅大爺不顧銀行人員勸說，執意向國外帳戶轉款。尤其聽到超離譜的劇情，民警十分確定羅大爺遭遇了電信網路詐騙。

羅大爺似乎還沒有意識到自己被騙，仍然按照「女友」的指示，馬上走出銀行、離開警察視線、過段時間再轉錢。為避免羅大爺遭受經濟損失，民警將羅大爺帶回派出所，仔細解說詐騙集團手法，終於讓他清醒，刪除「女友」聯繫方式，看清這場愛情騙局。