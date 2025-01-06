中國貨輪疑拖斷我國電纜「詭異航跡」曝光　全場驚：剛好都壓線跑

▲順興39涉嫌拖斷我國海底海纜，詭異航跡驚呆網友。（圖／翻攝自杜奕瑾臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

中華電信位在基隆外海的國際海底電纜3日遭貨輪SHUNXIN39（音譯順興39）拖斷，儘管貨輪是喀麥隆籍，根據船名、船東及船員等資訊來看，外界推測事件是中國「權宜船」肇事，有網友轉貼外媒畫出「順興39」當時的詭異航跡，讓許多人看了直呼「一定有鬼！」

中華電信海底電纜被順興39拖斷事件發生後，被網友封為「PTT創世神」的杜奕瑾6日在臉書分享英媒《金融時報》繪製的順興39航行軌跡，照片中紅色線條是順興39的航跡，灰色線條則是海底電纜，而順興39當時在基隆外海不斷繞圈，航跡幾乎把向北、東北方延伸的海底電纜全部「碰觸」了一遍。

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其他網友看了照片後紛紛表示，「一定有鬼」、「看起來就像在找什麼東西」、「這路徑很故意」、「這不是故意，什麼是故意」、「為什麼不扣船」、「這麼剛好都壓著線跑」、「這是攻擊了吧」、「太誇張了，這種軌跡，我絕對不相信是意外，一定是故意的」。

▲順興39涉嫌拖斷我國海底電纜。（圖／海巡署提供）

海巡署表示，事件發生後，他們立刻前往對順興39完成廣播、拍照及錄影蒐證等程序，但因為當時海象不佳無法登檢，考量順興39已遠離現場9小時，雖有涉有嫌疑但非現行犯，因此未扣留順興39，蒐證後就讓貨輪自行離去，後續除了委託釜山協助取證外，也已函送基隆地檢署偵辦，將依法追究相關責任。

另據《金融時報》，順興39雖然是喀麥隆國籍，船隻卻是香港公司Jie Yang Trading Limited所有，而Jie Yang Trading Limited公司唯一登記負責人為中國人郭文傑。海巡署也指出，順興39雖屬外籍船舶，惟船上7名船員均為中國籍，船東為香港籍，不排除有中國籍權宜輪實施灰色地帶侵擾之可能性。