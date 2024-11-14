國台辦稱陸擱淺貨輪回港避颱遭拒　港務公司打臉：他們申請出港避颱

▲鈺洲啟航輪擱淺於野柳岬岸際情形。（圖／航港局提供）



記者杜冠霖／台北報導

中國貨輪「鈺洲啟航」上月觸礁擱淺新北野柳岬，至今已11天，國台辦昨批評，「鈺洲啟航」多次申請回基隆港避颱遭台方拒絕。對此，基隆港務分公司表示，「鈺洲啟航」主動申請出港避颱，並未提出申請回港。民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）受訪時表示，台灣永遠是最人道、善意國度，絕對在第一時間伸出援手，即便是敵對國家中國，希望中國別再藉勢藉端生事。

根據新華社報導，國台辦發言人朱鳳蓮13日在例行記者會指，「鈺洲啟航」是因事故滯留基隆港，後因颱風轉向申請出港避風，但直至10月29日上午才被允許離港。「鈺洲啟航」出港後即遭遇颱風受困，申請拖船救助因風浪太大未果，又多次申請返回基隆港被拒，當晚「鈺洲啟航」失去動力在野柳附近擱淺，全體船員棄船緊急避險。

對於國台辦說法，基隆港務分公司回應，「鈺洲啟航」主動申請出港避颱，並未提出申請回港。

陸籍貨輪「鈺洲啟航」10月14日進入我基隆港西岸20號碼頭時，船上新購橋式機，撞倒基隆港岸上的舊式橋式機。事後保險公司與大陸貨櫃、基隆港務分公司協商談判理賠，最終賠償1.4億元。

對此，吳思瑤表示，國台辦常常借題發揮，甚至藉著天災政治操作，台灣永遠是最人道、善意國度，各國如果需要庇護、協助跟緊急救難，台灣絕對在第一時間伸出援手，即便是敵對國家中國，台灣也會善盡人道主義精神，希望中國不要再統戰、別再打壓台灣、也別再藉勢藉端生事。