屏東外海火燒船！外籍貨輪發「MAYDAY」訊號　1人嚴重燒燙傷送醫

▲屏東外海一艘外籍貨輪火警，4名傷者被救起。（示意圖／ETtoday資料照）



記者吳奕靖、陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東外海一艘外籍貨輪4日晚間發生火警，船上共有21名船員等待救援，海巡署獲報以後，立即成立應變中心，調派安平艦、高雄艦及PP-10096艇等艦艇前往救援，空勤總隊及國防部也派遣救援機趕往救援。目前已有4名傷者被救出，其中1人嚴重燙傷、被送往醫院治療，另外3人則由移民署、海巡署處理。

根據消息，馬紹爾群島籍「PANORIA」貨輪4日傍晚5點多在鵝鑾鼻西南方23浬處，透過無線電發出MAYDAY的訊號，船上的機艙失火，共有21名外籍船員等待救援。

海巡署接獲消息以後，立即成立緊急應變中心，調派安平艦、高雄艦、PP-10096艇、PP-3567艇、PP-3599艇等共5艦艇，分別趕赴現場救援，並通報國搜中心、空勤總隊及國防部派遣搜救機協處。

空勤總隊、國防部獲知消息，分別派出黑鷹搜救機、EC-225型搜救機前往救援，其中國防部的搜救機已救起4名燒燙傷的患者，其中1人嚴重燙傷，被送往醫院救治，另外3人不願就醫，後續交由移民署、海巡署處理。

這艘船上共有21名船員，分別是18名菲律賓籍船員、1名羅馬尼亞籍船員、2名希臘籍船員。除了燒燙傷被救起的4人以外，其餘17人仍在船上。

根據最新消息，目前該貨輪的火勢已撲滅，船上人員確認不棄船，不過因為機艙起火失去動力，需要拖船協助。海巡署所屬的安平艦因為舷差過大、無法接駁，持續在旁邊戒護。