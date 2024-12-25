俄羅斯貨輪引擎室爆炸！　地中海船難2人仍失蹤

Dark days for Russia's seafaring global terror operations as yet another ship sinks off the coast of Spain.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 24, 2024
The fully loaded "Ursa Major" carrying God knows what...now gone, taking several crew members to Davy Jones Locker. pic.twitter.com/GQehpR5sUQ
記者張靖榕／綜合報導
俄羅斯外交部12月26日表示，一艘名為「Ursa Major」的俄羅斯貨船因引擎室爆炸在地中海沉沒，船上16名船員中有14人獲救，另有2人失蹤。
▲俄羅斯貨輪「Ursa Major」沉沒。（圖／翻攝X）
綜合外電報導，俄羅斯外交部危機中心的聲明，這艘貨船於23日晚間在地中海遭遇爆炸，當時正在從西班牙阿爾梅里亞（Almeira）外海約57英里處向外發出求救信號。西班牙海上救援機構表示，已聯繫附近一艘船隻進行回應，並派出2艘救援船及一架直升機前往事發地點。該船報告當時海象惡劣，並觀察到Ursa Major正向右舷側傾，並有救生艇在水中。
救援人員最終將14名倖存船員救出並送往西班牙卡塔赫納（Cartagena）港口，但船上仍有兩名船員下落不明。事發原因尚未公布，俄羅斯駐西班牙大使館表示，正在與西班牙當局合作調查事件背景。
「Ursa Major」貨船於2009年建造，由俄羅斯國防部旗下的Oboronlogistika公司營運，該公司專門負責軍事建設業務。事發時，該船正運送兩台巨型港口起重機，目標港口為俄羅斯遠東的海參崴（Vladivostok）。根據美國2022年對俄羅斯制裁名單，Oboronlogistika及船舶直接持有人SK-Yug均因與俄軍的密切關聯受到制裁，而「Ursa Major」本身也在制裁之列。
SK-Yug與Oboronlogistika拒絕就此事件發表評論。
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