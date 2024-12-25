俄羅斯貨輪引擎室爆炸！　地中海船難2人仍失蹤

Dark days for Russia's seafaring global terror operations as yet another ship sinks off the coast of Spain.



The fully loaded "Ursa Major" carrying God knows what...now gone, taking several crew members to Davy Jones Locker. pic.twitter.com/GQehpR5sUQ — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 24, 2024

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯外交部12月26日表示，一艘名為「Ursa Major」的俄羅斯貨船因引擎室爆炸在地中海沉沒，船上16名船員中有14人獲救，另有2人失蹤。

▲俄羅斯貨輪「Ursa Major」沉沒。（圖／翻攝X）

綜合外電報導，俄羅斯外交部危機中心的聲明，這艘貨船於23日晚間在地中海遭遇爆炸，當時正在從西班牙阿爾梅里亞（Almeira）外海約57英里處向外發出求救信號。西班牙海上救援機構表示，已聯繫附近一艘船隻進行回應，並派出2艘救援船及一架直升機前往事發地點。該船報告當時海象惡劣，並觀察到Ursa Major正向右舷側傾，並有救生艇在水中。

救援人員最終將14名倖存船員救出並送往西班牙卡塔赫納（Cartagena）港口，但船上仍有兩名船員下落不明。事發原因尚未公布，俄羅斯駐西班牙大使館表示，正在與西班牙當局合作調查事件背景。

「Ursa Major」貨船於2009年建造，由俄羅斯國防部旗下的Oboronlogistika公司營運，該公司專門負責軍事建設業務。事發時，該船正運送兩台巨型港口起重機，目標港口為俄羅斯遠東的海參崴（Vladivostok）。根據美國2022年對俄羅斯制裁名單，Oboronlogistika及船舶直接持有人SK-Yug均因與俄軍的密切關聯受到制裁，而「Ursa Major」本身也在制裁之列。

SK-Yug與Oboronlogistika拒絕就此事件發表評論。