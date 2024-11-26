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野柳擱淺貨輪估12／2完成抽油　航港局要求保險公司提移除計畫

▲▼鈺洲啟航輪開始進行抽油作業。（圖／航港局提供）

▲鈺洲啟航貨輪開始進行抽油作業。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

大陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺新北市野柳岬，將近1個月，昨展開抽油作業，目前已抽出5噸餘油，航港局指出，下次預計可抽油期間約11月29日至12月2日間，儘早抽除290噸殘油，並限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，以解除海洋生態危機。

航港局表示，昨上午啟動抽油作業，優先抽除污染風險最高的重油，首先進行油櫃注水作業，晚間8時20分順利抽出餘油至接收餘油的動態定位船舶水晶號(CRYSTAL)，到今天清晨暫告一段落，順利抽出5噸餘油。

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▲▼鈺洲啟航輪開始進行抽油作業。（圖／航港局提供）

▲鈺洲啟航貨輪啟動抽油作業。（圖／航港局提供）

因應東北季風海象狀況及兼顧作業安全，航港局說明，抽油作業將採分次分段方式執行，航港局及P&I委託的專業團隊將依照氣象署的海象預報，把握每次允許作業的海象期間，加速抽除殘油，下次預計可抽油期間約為11月29日至12月2日間，在海象較為平穩下接續辦理，期儘早抽除290噸殘油。

至於船體與橋式機的移除，航港局表示，已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，俟其提出後再會同相關單位審查，以續辦理船貨物移除作業，儘快恢復野柳地質景觀原貌並維護海洋生態環境與漁業資源。

▲▼鈺洲啟航輪開始進行抽油作業。（圖／航港局提供）

▲鈺洲啟航輪進行抽油準備工作。（圖／航港局提供）

航港局強調，為維護野柳珍貴的地質生態與環境，督促P&I保險公司及海事專業團隊積極抽油作業，每日邀集相關單位召開應變會議，緊盯殘油抽除進度，同時藉由無人機空拍、水質監測等監控，確實掌握現場環境、降低污染風險。

航港局表示，官網也主動對外說明本案處置的各項進度，提供更多訊息揭露讓外界知悉，目前抽油作業已順利展開，航港局將持續掌握海象條件，促請專業團隊加速抽油工作，期儘早將全數殘油抽除，化解油污染危機。

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