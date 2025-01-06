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連續33年「每天只吃水果」　美魔女58歲現況曝光

美魔女每天只吃一類東西持續33年　58歲現況長這樣

▲女子已經持續33年每餐只吃水果，頂多在生日或聖誕節破例吃水果沙拉慶祝。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

常常聽到要均衡飲食才能維持身體健康，那只吃某一種食物會有什麼影響？來自英國目前住在澳洲的58歲美魔女奧斯本（Anne Osborne）是一名水果主義者，她已經持續33年每餐只吃水果，現在的她健康狀況維持非常好。不過有醫師表示，因為糖含量高，不建議糖尿病或有胰臟和腎臟疾病的人只吃水果。

根據外媒《紐約郵報》報導，自2003年起住在澳洲的58歲英籍女子奧斯本，分享自己是一名水果主義者，意思就是她只靠吃水果維持生命。奧斯本透露，她在1990年於英國一場演講，由當地一名水果主義者雪莉（David Shelley）講述靠著這種飲食方式，維持身體健康和充沛活力，讓她決定開始試試看。

美魔女每天只吃一類東西持續33年　58歲現況長這樣

▲58歲美魔女奧斯本（Anne Osborne）是一名水果主義者。（圖／翻攝自Instagram／Anne Osborne）

奧斯本表示，她從正常飲食習慣中，開始多吃水果，減少吃烹煮調理過的食物，最後到每餐只吃100%生水果，不知不覺持續33年，沒有改變。奧斯本發現改為水果主義者後，她認為自己的消化系統變得很單純，「早餐喝兩杯純柳橙果汁，午餐吃2至3顆酪梨，晚餐吃一大盤喜歡的水果」，還說最近特愛木瓜或藍莓。

在每餐都吃水果的狀況下，奧斯本說也有特殊情形，像是自己與家人的生日或聖誕節，會用水果和一些堅果製作「蛋糕」，或是吃水果沙拉慶祝，她與家人都覺得這種飲食方式很有趣，而她的身體也沒有出現問題，甚至看起來更健康。

即便奧斯本靠著吃水果維持健康體態，但有醫師說明，水果糖含量高，對於有糖尿病或有胰臟、腎臟疾病的人來說很危險；此外只吃水果所攝取的營養恐怕不夠，維生素B12、鈣、維生素D、碘和Omega-3脂肪酸含量低，可能會導致貧血、疲倦、嗜睡和免疫系統功能障礙。

奧斯本也認同不是每個人都適合這種飲食方式，但她自信說，「我上次做血液檢查，一切都在正常範圍，醫師說我的膽固醇指數是他見過最好的」，且自己經歷更年期，都沒有任何負面症狀，「我精力充沛，有傷口都能很快癒合」連頭髮和指甲都長得非常快，她還是建議大家能多吃水果。

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