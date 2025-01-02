成人網紅新年願望「1年達成千人斬」　500人必須是處男

▲澳洲成人網紅安妮挑戰2025年1000人斬。（圖／翻攝Annie Knight Instagram，下同）



記者張靖榕／綜合報導

「性生活最活躍的女人」澳洲網紅安妮（Annie Knight），再次成為熱議焦點，她在2024年與超過600人發生過性關係，而她已經為2025年設定了更為驚人的新年目標：計劃與1,000人發生關係，還有一個艱難的條件，其中必須包含500名處男。

安妮在接受媒體《JamPress》採訪時透露，她對這項目標感到既興奮又緊張。這位以開放生活態度著稱的網紅聲稱，「這不僅僅是挑戰數字，還是對性愉悅和人際關係的深刻探索。」

安妮指出，「性並不僅僅是為了取悅男性，還包括自我愉悅和雙方的滿足。」她認為，開放的溝通對於一段健康的親密關係至關重要，並強調探索不同的性偏好是一種「積極的人生體驗」。

安妮首次引發關注是在2023年，當時她因經營OnlyFans帳號而被公司解僱。儘管面臨爭議，她隨後轉型為全職成人內容創作者，並毫不掩飾地公開自己的不拘一格生活方式。

2024年，安妮曾前往美國多個城市，包括波士頓、洛杉磯、紐約、新奧爾良和奧蘭多等地。在這段旅途中，她發現了各地男性在親密關係中的不同特點，並特別提到休士頓的男性令她印象深刻，「休士頓的男生更願意主動，也更懂得關心對方的感受，這與澳洲的男性相比有很大不同。」

安妮在接受《紐約郵報》（The Post）訪問時表示，澳洲男性有時相對更為自我，缺乏必要的技巧。