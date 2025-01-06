柯建銘拋雙罷免開戰　賴清德姪子、基隆議長PO文喊：國會理性立法

▲基隆市議長童子瑋呼籲國會理性立法。（圖／童子瑋臉書）



記者陶本和／台北報導

面對立法院朝野紛擾，民進黨立院黨團總召柯建銘近日拋出「雙罷」，不僅要罷免立法院長韓國瑜，也主張罷免國民黨41位區域立委；雖然民進黨中央並未明確表態，但綠營支持者在地方基層、網路情緒已沸騰。於此同時，身為總統賴清德姪子、基隆市議長的童子瑋6日發文，除了支持行政院長卓榮泰，認為《財劃法》影響中央財政，也高聲呼籲「國會應理性立法」，此刻的表態，不免引起政壇關注。

童子瑋的發文，以「支持卓榮泰院長，國會應理性立法，健全中央地方發展」為題，首先就提及立法院接連通過的三大法案，最終版本沒有經過充分討論和理性協商，認為這樣的立法不僅傷害憲政基石，也影響到基隆。

童子瑋接著指出，《財劃法》可能嚴重影響中央的財政能力，更將造成地方政府龐大的工作負擔。他說，基隆市民的視野不會只停留在地方，而是能夠看見整個國家的需求。

隨後，童子瑋則高聲呼籲，一起支持這段期間，賴清德總統與卓榮泰院長所展現的高度與格局，「面對當前的法案爭議，他們始終以守護民主、理性溝通為優先，這才是一個具有責任感的政治人物展現的樣子，因為我們需要的，是負責任的立法，而不是短視近利的政治算計」。

最後，童子瑋呼籲基隆市民，和他一同支持卓榮泰院長，要求立法院正式徵詢行政院這些法案對國家財政的影響，為全國人民負責，就像賴清德總統說的，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。支持卓榮泰院長，就是支持一個理性且負責任的政府。