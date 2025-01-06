評賴清德即將對柯建銘「出手」　趙少康狠酸：人未走茶已涼

▲趙少康認為，賴清德即將對柯建銘出手了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

柯建銘近日提出「雙罷」，但民進黨中央卻表示沒有討論過相關議題，更傳出有黨政高層對柯的做法有微詞，就連柯建銘在臉書上發表7000多字的臉書長文，標記全體民進黨立委，響應綠委卻是寥寥無幾。前中廣董事長趙少康今（6日）對此分析，其他區域立委都不想淌這趟混水，「柯建銘人還沒走，茶就已經涼透了。」

趙少康表示，柯建銘最近成了政壇笑話，臉書發文越來越長，暴露他怕自己被無視的不安全感，在大法官提名人審查時，柯建銘先給賴清德難看，又暴衝自己宣布要罷免所有國民黨立委，慘被民進黨立即切割，現在就看賴清德什麼時候受不了他，出手處理。

趙少康說，柯建銘是「萬年總召」，一向被認為老謀深算，最會玩弄立法院議事規則，但是他最近的言行近乎癲狂，發文要罷免韓國瑜跟41位國民黨區域立委後，2天下來，只有4位民進黨立委留言呼應，其中還有2個人是沒辦法罷免的不分區。

趙少康強調，柯建銘昨天再用「杖打壞人」當主題，發文感謝替他動膝關節手術的醫師，這次更只剩下3個立委（1名是不分區）留言支持，看起來吳思瑤跟賴惠員決定站隊柯建銘，其他區域立委都不想淌這趟混水，不是擔心得罪賴清德，就是怕被國民黨鎖定，作為「反惡罷」的反擊標的。

趙少康感嘆，過去國民黨公職最羨慕民進黨在網路社群的團結，不管是非對錯都挺到底，只要有人發文，一定狂刷一排「藍勾勾」，但曾幾何時，柯建銘人還沒走，茶就已經涼透了。

趙少康也提到，這屆國民黨立委文攻武鬥都令人刮目相看，要論述有論述、要肉搏能肉搏，在民進黨只剩政治鬥爭下，還能堅定推進民生法案。既然民進黨當家鬧事，也不管立法院如果被癱瘓，是他們自己的預算案、人事案、法案無法推進，國民黨也不用太客氣，蓄積能量，民進黨如果真的敢發動罷免，國民黨就罷免幾個民進黨立委給他們看看，以戰才能止戰。