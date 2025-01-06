蔡英文有「強大1優點」從不狼狽！她大力肯定：是真正的政治家

▲蔡英文、賴清德。（資料照／總統府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「不管你喜不喜歡她，她都是真正的政治家。」財經網美胡采蘋在臉書上有感而發，提到蔡英文有很大的優點，就是個性很穩定，不會被其他人看到狼狽的樣子，同時，蔡英文也不會一天到晚求支持者支持，「因為她是領袖」，也深知自己有強大的支持者基礎。貼文曝光後，引發討論。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，蔡英文有一個優點，就是順風球能打，逆風球也能打，即便遇到很大的困難，個性也一直很穩定，能保持協調性，不會讓人看到狼狽、一副搞不定事情的樣子，「即使是賴清德突襲初選，她都沒有公開動氣」。

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胡采蘋指出，好的政治家應該要有高度協調性，能夠處理好事情，「這就是大家委託你的原因」。接著她說，蔡英文在支持度最低、縣市長選舉大敗、韓國瑜崛起的時候，選擇保持沉默，「但是當習近平對台灣發表一國兩制強硬言論的時候，蔡英文一擊即發，站出來強力回應」。

胡采蘋認為，蔡英文具備政治家的風範，逆風時累積實力、抓住要害，而不是放盡自己的氣力，「蔡英文從不仆街、從不狼狽，她知道她有強大的支持者基礎，所以她沒有必要一天到晚要求支持者表態，因為她是領袖」。

胡采蘋最後也提到賴清德，「在四年副總統任期中表現出和而不同、求同存異的珍貴特質」，並且在自己該上場時，付出最大的努力、團結合作，「這種政治家風範，都是當今掌握大局者應該學習借鑑。」胡采蘋也在留言處強調，「請不要誤會，我也非常肯定賴清德的表現，我認為他會帶領台灣再上一層樓」。

貼文底下，有不少網友也留言回應，「小英總統真的是超棒的總統」、「最喜歡小英」、「她很能穩定人心」、「敬佩小英總統的柔韌堅毅，她讓世界看見台灣」、「貓英大統領真的太強了」、「小英真的穩，前兩年還沒什麼感覺，後面真的多一點觀察，就能知道小英政府對穩定內政跟外交對談，都用很多心」。