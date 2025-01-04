靈鷲山台南121位普仁小太陽　三好五德善行如陽散播良善種子

▲靈鷲山台南普仁獎頒獎典禮，121位小太陽脫穎而出，與生命中的貴人大合照，見證和分享喜悅。（靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者林東良／台南報導

善行如太陽，用愛築起希望！4日靈鷲山台南普仁獎頒獎典禮，見證121位普仁小太陽愛與希望的感動旅程，孩子們樸實真誠實踐「三好五德」的生命故事，如陽光般溫暖全場。

頒獎典禮溫馨感人，在瑞峰國小的表演中揭開序幕，孩子們生命中的貴人、家人和師長、志工菩薩歡聚一堂，小太陽一一上台接受祝福。台南市長黃偉哲、靈鷲山般若文教基金會董事長恆傳法師、台南分院監院晟芝法師、顯義法師、巖燦法師、恆觀法師、寶慈法師、靈鷲山普仁獎推行委員會台南區主任委員徐芊榆，和台南市府民政局長姜淋煌、教育局主秘陳宗暘、社會局主秘陳雅芬、台南市民代和各區里長，都到場共享小太陽的喜悅榮耀與祝福。

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現場小太陽跳財神、醒獅舞動氛圍，全場逾百人同享榮耀和喜悅，喜迎2025福蛇年。台南市長黃偉哲讚揚靈鷲山普仁獎以品德為核心，用愛當半徑，散播良善種子，堪稱慈善、品德教育的典範。

靈鷲山般若文教基金會董事長恆傳法師說，生命教育和品德教育是靈鷲山普仁獎最重要的精神，心道法師年幼因戰亂飽受顛沛流離、窮苦之苦，深感「品德教育」是治癒心貧窮的最大力量，可以轉逆境為助力！每位小太陽都是小燈火，但集結起來就是大火把，他們不受惡劣環境影響，抱持慈悲、感恩、惜福的善心勤勉好學，實踐三好五德精神，是社會中溫暖的一抹陽光，更如同播撒在土地上的善種子，散發希望的芬芳。





卓奕勳就讀安順國中7年級，是個全盲的孩子，眼睛因罹患癌症，從有記憶開始，就失去視覺，在普仁獎典禮彈奏精彩樂曲，獲得熱烈掌聲。10幾年前，爸爸中風無法工作，打零工的媽媽常陪伴奕勳參加各種活動，讓他不會因為眼睛看不見，喪失體驗各種美好經驗的機會。奕勳也總以其他感官體驗看不見的世界，這樣的態度及努力的正向能量，也感染了班上同學。



推薦他的老師第一次見到奕勳，看到他用點字書寫流利，且迅速讀出課文的文字嚇了一跳，顯然平日經過不少時間的練習，可見他的耐心與決心。最近班上練習露營晚會舞蹈，有些轉圈的動作，擔心奕勳看不到會暈眩，但奕勳以正向、樂觀、積極的態度全程參與，在家裡不斷地練習轉圈，他自信地說「我可以的」，老師說，奕勳跳舞時微仰著頭，面帶微笑，散發光和熱，彷彿告訴全世界「跳舞，我在行！ 」



西港國中陳昶安代表小太陽上台分享生命故事，深信教育能夠改變命運，感恩靈鷲山普仁獎讓他感受榮譽，也體會肩上的責任，感謝一路支持的每位老師、家人和朋友，這些鼓勵都是前進的動力，他會牢記得獎的感動，繼續努力讀書，希望未來透過努力回饋基金會、學校，幫助更多學子，讓他們也能擁有更好的學習機會，改變自己的人生。



頒獎典禮「承光啟航之旅」中，以前得獎的小太陽長大成大太陽了，不管是在學或工作，懷抱感恩回饋的心情義相挺，回到普仁大家庭擔任志工。目前在竹科工作的葉鎮嘉，是靈鷲山第一屆全國普仁獎得主，這次無法到現場，特別捐了1萬元獎學金幫助小太陽，感謝普仁獎陪伴他走過失親的低潮，給了他向前走的動力，也成為日後成長的養份。

▲靈鷲山台南分院監院晟芝法師致贈心道法師蛇年墨寶給台南市長黃偉哲，感謝市府團隊的用心。



靈鷲山台南分院監院晟芝法師致贈心道法師蛇年墨寶，感謝黃市長和市府團隊的用心，台法師說，愛與善是改變世界的種子，人人都可以是播種者。普仁獎長期以愛心串聯善念，期盼一個個感動人心的故事，在台灣土地上生根發芽，大家攜手同行將愛與希望的仁慈種子，撒向世界每個角落。

「美好的品德，帶來尊貴美好的生命。」2003年，靈鷲山開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心」的生命關懷理念，創立普仁獎並在全台各地推動，表揚品德優秀、不畏逆境，勇敢突破難關的國中、小學生，它是美善品德的呈現，也是善能量匯聚的平台，期許善的循環、愛的力量，充滿社會各個角落。





22年來，普仁獎在全台17區累積表揚13,131位學子，今年台南區國小51人、國中70人總共121人脫穎而出，其中卓奕勳、陳昶安、黃浚博、辛鋇女、黃翊程、黃唯芯、黃珮涵7人入圍全國普仁獎最高榮譽。此外，也頒發「推動品德教育楷模」給太子國中、安順國中、金城國中、青草國小、德高國小、文賢國小、將軍國中、崇明國中、通興國小、善化國中、學甲國中等11所學校。得獎名單詳見：https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=167