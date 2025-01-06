麻疹案傳染期2度趴走高雄！衛生局籲「這2班高鐵旅客」接受疫調

▲麻疹個案在可傳染期間，搭高鐵2度到高雄趴趴走。（示意圖，非當事人／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

中部一名麻疹確診者，在被匡列為接觸者期間、發病後，2度搭高鐵到高雄趴趴走，甚至去過多處公眾場所，遭高雄市衛生局依法開罰。由於目前仍在可傳染期內，今(6日)衛生局呼籲，曾與麻疹個案搭過同班高鐵車廂的旅客，主動撥打防疫專線配合疫調。

疾病管制署3日檢出1例中部本土麻疹病例 ，為中部醫院麻疹群聚。個案為一名30歲男性，去年因到醫院陪病，28日同層病房麻疹個案確診，而被匡列為為接觸者。

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這名男子被匡列後，他在28日搭乘高鐵南下高雄找友人到衛武營看歌劇，返回中部出現症狀並就醫後，31日晚間又搭高鐵來高雄跨年。個案在元旦當天開始出疹，但又去牛排店、康是美、文化中心等地。2日返回中部後，就醫經TOCC問診，醫師立即通報至法定傳染病系統並收治負壓隔離病房。

▲衛生局呼籲曾搭過這2班次高鐵，緊急撥打防疫專線接受疫調。（圖／高雄市衛生局提供）

由於麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，衛生局雖能掌握旅客名單，但仍有不特定接觸對象接觸風險，加上今日起恐是傳染期高峰，因此緊急呼籲，曾搭乘「113年12月28日高鐵160車次第2車廂」自左營站往臺中站旅客，及搭乘「113年12月31日高鐵153車次第4車廂」自臺中站往左營站旅客，主動向高雄市衛生局防疫專線(07-7230250)或疾病管制署免付費防疫專線1922聯絡。

衛生局表示，病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，皆有被感染的風險。麻疹潛伏期約7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，若民眾出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地衛生所安排就醫。

▼麻疹個案趴走高雄多地公眾場所。（圖／高雄市衛生局提供）