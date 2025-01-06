偷拍南韓軍事重地！中國籍40歲男「操控無人機」　警逮捕後下場曝

▲大韓民國國家情報院建築物全景。（圖／大韓民國國家情報院）

記者羅翊宬／編譯

一名擁有中國國籍的40多歲男性，去年10月前往南韓首爾觀光，豈料在操控無人機拍攝歷史古蹟的同時，卻同時涉嫌拍攝位在附近的南韓最高情報機構「國家情報院」（國情院），遭到南韓警方當場逮捕、限制出境。如今，南韓警方決定將該案移送檢方偵辦。

根據《韓聯社》，南韓警察廳關係人士今（6）日在記者懇談會上表示，該名涉嫌偷拍南韓國情院等重要軍事機密設施的40多歲中國籍男性，已經於本月2日以涉嫌違反軍事基地法、文化遺產法等，以無拘留之形式移送檢方偵辦。

該名中國籍40多歲男性，曾於去年11月入境南韓，並於該月9日下午2時10分在首爾市江南區內谷洞，操縱無人機拍攝史蹟194號「獻仁陵」（合葬朝鮮太宗李芳遠、元敬王后閔氏之獻陵，以及合葬朝鮮純組李玜、純元王后金氏之仁陵），然而之後卻又用無人機拍攝南韓國情院的建築物。

《韓民族新聞》指出，由於該地軍隊駐屯地與軍事設施雲集，因此周遭其實是無人機禁航區。首爾瑞草警察署在經過2天的調查後，便讓該名男子自行返家，僅限制其出境。

對此，南韓網友留言大罵，「以為韓國好欺負嗎」、「如果韓國人在中國做出類似的事，早就被依涉嫌間諜罪送進監獄裡關了！」

據悉，南韓總統尹錫悅去年12月3日晚間緊急發布戒嚴，之後他於該月12日在演說中談及此事，「依照目前國內法律，無法套用違反間諜罪來嚴懲外國人所涉及的間諜行為。」