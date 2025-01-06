尹錫悅逮捕即將到期！南韓公搜處急「聲請延期」　今天恐難以執行

▲南韓總統官邸警護處在官邸出入口停放4輛大型巴士作為「車牆」，阻攔公搜處與警方進入。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派軍警封鎖國會。對此，在經過3次傳喚未獲回應後，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）向法院聲請逮捕令後獲得批准，然而本月3日執行時卻遭到總統官邸警護處頑強抵抗，導致逮捕行動以失敗告終。如今，逮捕令將於今（6）日到期，因此公搜處向法院聲請延期。

根據《韓聯社》、《News1》，隨著3日前往位於首爾市龍山區漢南洞總統官邸的逮捕行動在經過5個半小時後以失敗告終，公搜處面臨成立以來的挫敗，其職責與機能飽受外界質疑。在此之際，公搜處昨（5）日晚間決定向警察廳國家搜查本部寄送公文，委託警方代為執行逮捕令，同時向首爾西部法院聲請延長逮捕令的期限。

報導指出，其實面臨總統官邸警護處強烈反抗，公搜處恐怕難以在今天以內再度執行逮捕令。為此，公搜處處長吳東運也於稍早記者會上道歉。

據悉，公搜處處長吳東運3日第一次執行首爾西部法院批准的逮捕令，指揮由警方合組的逮捕小組（約100多名警力）前往總統官邸，儘管一度進入官邸內部，卻遭到官邸警護處以「人肉圍牆」阻擋抵抗，在官邸大門前200公尺止步不前，在擔憂爆發流血衝突下，才在5個半小時後決定撤退。

當初南韓法律界研判，在經歷第一次逮捕行動的失敗後，公搜處預估將會補充前往執行逮捕令的人力，在經過更完善的事前準備工作後，再度於期限（6日）以前執行逮捕令，然而公搜處卻在經過3天以後，將執行逮捕令的權責委任給警察廳。

▲南韓公搜處處長吳東運6日前往公搜處，尹錫悅逮捕令執行期限今天到期。（圖／達志影像／newscom）

儘管首爾西部法院批准公搜處聲請的逮捕令狀、搜查令狀，但公搜處針對「內亂罪」的搜查存在法理依據問題，且公搜處並未擁有指揮警察執行搜查的權責，因此公搜處在獲得警方人力支援後，以「指揮」型態指示警方執行逮捕令，更引來警界反彈聲浪。

另外，在3日前往總統官邸執行逮捕令時，其實警方曾向公搜處建議，若要削弱逮捕尹錫悅的反對勢力，首先必須要逮捕總統官邸警護處高層，然而這項建議卻被公搜處拒絕，最終逮捕行動以失敗告終。

公搜處次長李昇載6日上午向現場記者表示，「逮捕令狀將於今天到期，因此今天計畫向法院聲請延長逮捕令。在原則上，逮捕令的執行期限為7天，但若需要7天以上的時間，則可以獲得法官的批准。在聽完警察廳國家搜查本部的意見後，若需要延期，則將會向法官提出聲請。」

針對公搜處決定將逮捕令的執行任務委由警方，尹錫悅辯護律師之一的尹甲根譏諷為「外包」，並指控公搜處再度出現違法行為。