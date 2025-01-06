尹錫悅逮捕令將到期！　南韓警方不滿公搜處「強行委託」執行

▲公搜處3日逮捕尹錫悅行動失敗告終。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南韓總統尹錫悅的逮捕令將於今（6日）到期，負責的高位公職者犯罪搜查處（公搜處）表示，已於5日晚間將有關對執行逮捕令的相關事宜委託給警方處理。不過，南韓警方不滿公搜處未經事先商議，就單方面發出要求，目前正就法律層面進行討論。

根據《韓聯社》報導，公搜處6日向媒體表示，「昨晚（5日）向警方國家調查本部發送了內容為委託執行逮捕令的公文。」不過，警方相關人士透露，「公搜處未經事先商議，單方面發送了協助請求的公文，目前內部正在進行法律檢討。」

報導指出，尹錫悅的逮捕令將於今日到期，而公搜處預計以「重新申請逮捕令」的形式向法院提出延長期限；不過，也不排除國家調查本部今日立即執行第二次逮捕令的可能性。

由公搜處、警察廳國家搜查本部、國防部調查本部等組成的「合作搜查本部」2024年12月30日以涉嫌刑法上主導內亂罪、濫用職權罪，向首爾西部地方法院聲請逮捕令狀。

法院同月31日正式批准，而公搜處也在取得逮捕令與搜查令的第4天、也就是2025年1月3日，帶領30名人力與120名警力前往總統官邸。

當時，警方內部曾提出應以「現行犯」逮捕阻止執行逮捕令的總統警護處長朴鍾俊等人，但公搜處考慮到在數量劣勢的情況下可能導致衝突升級，因此拒絕了該提議。

警方內部對於當時在執行逮捕令時態度消極的公搜處，如今卻單方面將相關事務委託給警方處理，表達了不滿。警方計劃在完成法律檢討和內部會議後，決定第二次逮捕令執行的具體方向。

據悉，法律檢討的重點在於，警方執行由其他調查機關（如公搜處）申請的逮捕令是否存在法律問題。