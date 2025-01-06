快訊／今年首射！北韓朝日本海射「彈道飛彈」　距川普就職不到2周

▲金正恩去年視察由北韓飛彈總局進行的試射，成功試射新型戰術彈道飛彈與改良款巡弋飛彈。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓聯合參謀本部稍早表示，北韓（朝鮮）今（6）日再度朝向東海（日本海）發射彈道飛彈，是今年首次發射彈道飛彈。如今，距離川普1月20日就任美國總統的時間剩下不到2周。

南韓聯合參謀本部稍早表示，南韓軍方偵測到，北韓疑似從其首都平壤，發射1枚遠程彈道飛彈（IRBM）。

報導指出，距離上一次北韓試射飛彈的時間，已經是2個多月以前，北韓曾於2024年11月5日發射短程彈道飛彈。自從2024年11月6日美國總統大選結果出爐，由共和黨川普勝選後，北韓便未曾再試射飛彈。如今，在距離川普就任剩下2周的時間，北韓再度試射飛彈。

根據《日本放送協會》，日本防衛省6日中午12時12分（台灣時間上午11時12分）指出，北韓所發射疑似彈道飛彈的物體，已經墜落在專屬經濟海域（EEZ）之外。

另外，韓媒《News1》則分析，此次北韓從平壤發射的遠程彈道飛彈，不排除是極超音速飛彈。據悉，南韓聯合參謀本部曾於去年12月23日表示，北韓恐怕將於2024年年底召開的「朝鮮勞動黨中央委員會」第8屆第9次全員會議前後，試射極超音速飛彈。