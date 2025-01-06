被羈押「可吃比薩、炸雞」但有1禁忌　律師揭密！

▲台北看守所內刑場及簡易庭。（圖／台北看守所提供）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉入貪污案，日前再度遭法院裁定羈押禁見，相關話題也持續延燒。巴毛律師「陳宇安」就指出，羈押是可以吃比薩和炸雞的，但上面不能有任何粉狀物；不僅如此，還能花錢買小型電視看。

陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」提到，會客菜可以寄比薩，但不能撒起司粉、辣椒粉，有的手工比薩外圍的餅皮上會有一層粉，那個也不行，其他的都可以，也能寄炸雞，但同樣不能撒胡椒粉，「我就寄過肯德基全家餐。」

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她接著表示，羈押者也可以花錢買小型電視看，至於液體類則完全禁止寄送，「但看守所的福利社有飲料可以買來寄，不過那個很搶手，通常都賣完了。」

▲柯文哲再度遭法院裁定羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛回應，「羈押可以看到數位電視」、「還好比薩鳳梨可以加」、「禁粉是之前有人蒐集胡椒粉撒法警吧」、「就會客菜來說，pizza的確是很好的選擇，方便分食而且冷掉也不難吃」。

值得一提的是，看守所會客菜的規定，包括送入的飲食以食品罐頭、菜餚水果、糖果糕餅為限，每次不得超過2公斤；另外，也不能送入「無法檢查」或「檢查後產生質變或無法再食用」的食品，例如茶葉、結晶狀、粉狀、流質及冰凍食物；還有未切剁的魚、肉、長條狀莖管類蔬菜，但經剁塊、切塊切片、切段後，可准予送入；而菜餚、水果等食物上撒有不明粉末或蛋類，均不許送入。

．未經判決確定，應視為無罪。