要長期抗戰了！柯文哲律師團「徵刑事專長律師」　條件曝光

▲柯文哲再度遭裁定羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉入貪污案，日前再度遭法院裁定羈押禁見。柯文哲律師團之一的鄭深元日前就在社群發文，徵一位刑事專長的律師加入團隊，除了點明應徵條件外，也喊話「要開始作長期抗戰了。」

曾做過特偵組檢察官的鄭深元，日前在Threads發文徵一名刑事專長律師，條件為各大學刑法組碩士以上畢業尤佳，具法官助理、檢察事務官的經歷尤優。

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不僅如此，鄭深元也強調，應徵者最好具備以下特質，即為喜歡孤身面對各方夾殺，並能自得其樂，及保障刑事被告人權立場不因顏色而有差異者，「要開始作長期抗戰了。」

▲柯文哲律師團徵刑事專長律師。（圖／翻攝自Threads／yuan_lawyer）

對此，不少支持者留言打氣道，「辛苦了鄭律師，真心希望台灣能有更多像您們如此有正義感的律師，可以挺身而出對抗不公不義的司法」、「願意逆風站出來的都是人民的英雄，謝謝你們」、「感謝鄭律師，知道你們面臨多大的壓力，以及多大的武器不對等。台灣還有你們這樣正義的法律人，台灣之幸」、「謝謝您扛住壓力，謝謝您代表台灣的良善，這幾天下來的疲勞轟炸實在不忍，請養精蓄銳待備齊人馬再戰」。

不過，也有人嘲諷道，「助紂為虐，必有天收」、「卡提諾法學院的各位英才們快站出來」、「考試考不出良心良知，考不了對權勢利誘的影響」。