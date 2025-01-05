爆柯P帶政治獻金回家！醫3點回應：或許是師母口中親友的紅包

▲許富舜於柯妻陳佩琪文章底下留言，提及「曾親眼見到這些金額被帶回家」。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）

生活中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，2日被羈押禁見，陳佩琪4日晚間發文護夫，但2014年台北市長選戰協助柯文哲競選的醫師許富舜卻留言，稱「曾親眼見到這些金額被帶回家」等言論，引發關注。對此，許醫師受訪時僅給出3點回覆，直言「或許就是師母口中親朋好友的紅包。」

許富舜的言論引爆討論，記者今致電詢問，許富舜接到媒體電話時未同意受訪，隨後僅以簡訊回覆詢問。針對所謂的政治獻金疑慮，他提到，第一是「或許這就是師母口中親朋好友的紅包」；第二是「可以問史書華，他一直不爽他捐的10萬不見了。」

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他在簡訊提到，回首這10年的政治之路，多少精英義士傾力支持，卻最終離去，看他樓起，看他宴客，看他樓塌，「您們在權力與政治的漩渦中飛奔。可是，師母，學生忍不住想問：若您們選擇不收取不明來源的政治獻金、不將選舉補助款納入名下，而是像那些沒有背景的台北精英一樣，在退休後依然需要為孩子的教育與房貸與生活奮鬥，權力也許少一些，團隊也許少一些，生活也許苦一點，但或許一切會截然不同。」

許富舜最後寫道，「那樣的話，我們現在或許還能自在地好好聚聚，彼此批評理念與方法。而您們的支持者，也不至於面臨露宿街頭的悲劇。」

針對許富舜的爆料，立院民眾黨團主任陳智菡5日代陳佩琪回應，陳佩琪十年來未曾聽聞這些訊息，在柯文哲擔任市長期間，許富舜也曾赴柯文哲家中作客，當時從未曾聽許提出任何疑慮，如今柯再度被羈押禁見才提出，實難確認真偽。