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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「親眼見錢被柯文哲帶回家」　許富舜醫師臉書突關閉

▲▼柯文哲、陳佩琪上班。（圖／記者陳家豪攝）

▲柯文哲、陳佩琪遭許富舜爆早在2014年就開始「帶錢回家」。（圖／記者陳家豪攝）

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲涉入貪污案，日前再度遭法院裁定羈押禁見。柯文哲的昔日學生、醫師許富舜近日在柯文哲妻子陳佩琪的臉書留言處，公開撰寫一封「給師母的信」，提到2014年曾協助柯文哲建置線上政治獻金系統，卻親眼目睹「這些金額被帶回家」，引發熱議。然而話題延燒一天後，許富舜卻突然關閉個人臉書。

許富舜在公開信中表示，2014年協助柯文哲建立電子金流系統時，原本期待柯能成為新政治的典範，以透明金流拒絕不明來源的金錢。然而，他聲稱親眼見到金額被帶回家，並質疑此舉是否違反《政治獻金法》。

對此，陳佩琪在臉書發文反駁，指許富舜當時從未提出相關疑慮，現在柯文哲遭羈押禁見後才提出此事，難以確認真偽。陳佩琪強調，若許富舜所言屬實，應提供具體的時間、地點及相關證據來佐證。

《自由時報》報導，許富舜稱不只一次親眼見到這些金額被帶回家，就是師母口中「親朋好友、有醫療界朋友的紅包」他強調，他和姚立明還有許多人都多次跟柯表示「這樣好像不太好」，「可以問史書華，他一直不爽他捐的10萬不見了。」

該信件曝光後引發社會熱議，支持者與反對者各執一詞。許富舜的臉書原本仍對外開放，隨著話題不斷升溫，今天可見他的臉書已關閉帳號。

許富舜醫師給陳佩琪公開信全文

師母，您好：一切辛苦了。

學生對於您們的經濟狀況感到困惑。我記得當初從台大醫院送柯醫師進入政治圈時，您們夫妻同為公務人員與台北的社會精英醫生，家中有三個正在成長的孩子，開銷自然不小。加上您們的社經地位，省錢並非易事。然而，這些年來，您們不僅還清了3,000多萬的房貸，初步估算還負擔了10年內一家五口約3,000萬的家庭與教育支出，近日更能以4,500萬現金購屋，甚至銀行裡還存有4,000萬以上的存款。短短八年間，您們的收入似乎突破上億，這不禁讓人感到疑惑。

我認為《政治獻金法》是必須遵守的法律，也有其必要性。數十萬乃至幾百萬甚至上千萬不合規的現金，若未入政治獻金專戶或依法退還，無論是藏於床下還是作為公司收入，這些行為都屬於明確違法，並且在權力與金錢的平衡中喪失了道德底線。

回想2014年，我為柯醫師建置了線上政治獻金的電子金流系統，當時我真心認為柯醫師能成為新政治的典範，憑藉他的知名度，可以拒絕不明來源的金錢來運作團隊。然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓。難不成這是台灣政治常態！

誠然，您們的辛苦大家看在眼裡。日復一日的努力，無與倫比的毅力，從台大醫院出來的草台班子，到八年的北市團隊，甚至如今的第三大黨，這一切來之不易。但我不禁要問：為何您們身邊的人漸漸只剩在意名利，甚至連假帳都做得不堪入目的妖魔鬼怪？

儘管如此，我對柯醫師的感激之情仍深存心中。他的知遇之恩改變了我的人生，給了我全然不同的機遇。我從他身上看到了大人物的狠勁、毅力與努力，也因此對於理想的追求有了更深的認識。2014年的選舉，我甚至散盡家財、財富歸零地全力協助。即便對於太陽花運動的理念不完全認同，柯醫師仍選擇聽從年輕夥伴的建議，積極參與其中。而後開啟台灣的政治新頁！

回顧新冠疫情期間，無論柯醫師在政治攻防中如何應對，他對基層防疫的參與是無可否認的。在他的同意下，當台灣最需要疫苗時，我得以請求日本福岡九州的官方高層朋友，嘗試追加贈台疫苗。並在疫情爆發後，與專業夥伴建立電信足跡系統，這些努力對疫情防控確實發揮了作用。在市府內部的鬥爭與外界的政治紛擾中，柯市長並未切割夥伴與大家的貢獻，也未犧牲我們，這讓我與夥伴們感到萬幸。

回首這10年的政治之路，多少精英義士傾力支持，卻最終離去。看他樓起，看他宴客，看他樓塌，您們在權力與政治的漩渦中飛奔。可是，師母，學生忍不住想問：若您們選擇不收取不明來源的政治獻金、不將選舉補助款納入名下，而是像那些沒有背景的台北精英一樣，在退休後依然需要為孩子的教育與房貸與生活奮鬥，權力也許少一些，團隊也許少一些，生活也許苦一點，但或許一切會截然不同。那樣的話，我們現在或許還能自在地好好聚聚，彼此批評理念與方法。而您們的支持者，也不至於面臨露宿街頭的悲劇。

學生仍懷念過去一起努力的日子，那些日夜討論，追逐夢想的時光，至今仍深深刻在我的心裡。

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關鍵字：

柯文哲許富舜陳佩琪

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