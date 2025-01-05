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靈鷲山普仁獎頒獎典禮　86位小太陽傳遞善與堅韌力量

▲靈鷲山普仁獎頒獎典禮。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山高屏區頒獎典禮於高雄市立美術館舉行，86位孩子獲此殊榮。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

靈鷲山高屏區普仁獎於今（5日）上午，在高雄市立美術館舉行隆重頒獎典禮，86位學子獲此殊榮。高雄市教育局主任秘書歐素雯、社會局專委陳桂英、高雄市黃柏霖議員、靈鷲山功德主總會總秘書長妙用法師，高屏講堂監院法泰法師、靈鷲山恆觀法師、巖燦法師、高屏區普仁獎推行委員會主委林德儒等貴賓及師長亦出席典禮，為小太陽加油打氣。

靈鷲山開山住持心道法師秉持「關心、愛心、慈悲心」的生命關懷理念創立普仁獎，旨在表彰那些面對挑戰依然堅韌不拔、展現美善品德的孩子。激勵更多人以行善與關懷為己任，攜手創造充滿希望與愛的社會氛圍。

▲靈鷲山普仁獎頒獎典禮。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲高雄市政府教育局主任秘書歐素雯、靈鷲山普仁獎資深評審蔡清波與小太陽合影。

陳桂英專委致詞時表示，每次參加普仁獎都很感動、很溫馨，在座的每位小太陽都是萬中選一，經過嚴謹的評選過程，品德、成績都足以成為楷模的優秀學子。最後並鼓勵小太陽們，現在得到來自社會的幫助，未來自己有力量，也可以去幫助別人，讓善的力量擴大、循環，這也是普仁獎的精神。

靈鷲山功德主總會總秘書長妙用法師說，22年來，全台17區總共累計13,131位學子得獎，普仁是普遍仁慈，也是心道法師的法名。讀書可以改變命運，但若沒有良善的品德，生命也不會如陽光般燦爛，他也感謝地方人士、學校師長，志工們的付出，最後更勉勵大家，當善心生起的時候，就是改變的開始。

▲靈鷲山普仁獎頒獎典禮。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山妙用法師、法泰法師與入圍全國普仁獎的小太陽合影。

高屏講堂監院法泰法師致詞時分享，普仁獎不只是一份獎學金，背後更有非常多愛心，每次甄選都很慎重，希望能把這個獎項，頒到名符其實的小太陽手中。他也說，在小太陽身上，可以看到心道法師說的五德，正面、積極、樂觀、愛心、願力，五德是支持我們長久努力的力量，困境是一時的，未來是光明的。

本次高屏地區共有86位普仁小太陽脫穎而出，包括國小學童53位、國中生33位。其中，來自金竹國小的李念穎、嶺口國小的蔣尹豪、廣安國小的潘詠晴、桃源國中的司沁萱及高孟軒更是入圍全國普仁獎的5位代表，表現尤為突出。

▲靈鷲山普仁獎頒獎典禮。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲法泰法師頒贈心道法師墨寶，感謝他們對普仁獎的支持。

自立自強小太陽 孟軒與爸媽合力蓋屋 打造溫暖的家

孟軒家中成員有爸爸、媽媽。爸爸原本在外工作，媽媽則是學校廚工，爸爸因工作意外住院後，孟軒主動擔負起照顧爸爸的責任，清理大小便失禁、餵藥、餵鼻胃管、擦洗身體等，盡心盡力。不僅孝順，孟軒在學業上全力以赴。自國二起至今都維持班級第一名。他曾說：「讀好書，學校頒發的獎學金可以當作早餐費用，減輕媽媽的負擔。」

孟軒是柔道隊的一員，在全國大小柔道比賽中都屢獲佳績，今年市中運更得到金牌。柔道外，還曾獲得兩次角力市中運的金牌，及「高雄市優秀青年」的殊榮。孟軒的毅力與樂觀，深受媽媽的影響。他說，媽媽總說「關關難過關關過」，媽媽的堅強讓他在困難時仍能保持信心，有動力面對生活中的挑戰。

▲靈鷲山普仁獎頒獎典禮。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲小太陽念穎與校長一起上台，校長說念穎孝順又懂事。

現在居住的房子是孟軒一家三口一起打造而成，爸爸未受傷前，全家一起搬水泥、進行規劃，攜手建造出遮風避雨的家，其中有一面牆是孟軒在爸媽的指導下自己完成的。孟軒的夢想是未來在全國運動會中獲得佳績，並以自己的努力為家人和學校爭光。

愛校如愛家 沁萱用音符與書頁點亮生命

父母離異，目前跟奶奶同住的沁萱，是熱愛生命，在困境中積極向上的小太陽。在校成績優異的她，第一志願是高雄女中。也是學校熱音社的主唱及合唱團第一部的主力女聲。沁萱酷愛閱讀，求知若渴，她閱讀的書籍從文學經典《獻給阿爾吉儂的花束》到青少年法律知識讀物《只是開玩笑，竟然變被告》橫跨不同領域。今年暑假，凱米颱風來襲，學校受到土石流衝擊，許多設施受損。沁萱第一時間帶著兩位同學趕到現場，自發加入清理校園的行列，揮汗鏟土，校長深受感動。

▲靈鷲山普仁獎頒獎典禮。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲小太陽孟軒入圍全國普仁獎，於台上致詞。

暖心小太陽念穎 用音符譜寫動人生命樂章

念穎跟著媽媽和外婆生活，由於媽媽長期外出工作，生活起居由外婆照顧。念穎乖巧貼心，特別自律，在家會主動幫忙分擔家務，前年外婆生病住院，媽媽分身乏術，念穎便主動承擔起照護責任，儘管最終外婆離世，念穎未被悲傷擊倒，她在校成績依然名列前茅。

學琴是金竹國小的彈性課程，念穎跟其他幾位早到校的同學每天早上7點到8點，會在學校前馬路邊拉大提琴，為每一位路過的居民他們送上好聽的琴聲，讓他們有開心的一天。念穎分享，有一年聖誕節在校門口拉琴，路過的民眾覺得演奏的音樂很好聽，停下來欣賞並送了一些小點心鼓勵，讓她覺得很有成就感。

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