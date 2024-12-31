　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

2025靈鷲山四期教育徵文　文字傳遞看見愛的力量

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

靈鷲山般若文教基金會第4屆「四期教育」徵文活動，2025年元旦正式啟動！以「靈性生態：看見愛的力量」為核心，設立「我所體會的靈性生態」及「四期教育與我」兩大主題，作品可採長文或短文形式參賽，分享佛法的生命智慧，以文字顯化生命之美，踏入靈性生態的宏觀世界。投稿辦法詳見：https://supr.link/dfeZg。

關注當代議題　看見愛的力量

2025年全球面臨氣候變遷、地緣戰爭等多重危機，靈鷲山開山住持心道法師曾於2021年IBC國際佛教聯合會中指出：「疫情、戰爭與生態危機的根源在於人們的慾望與無明，唯有回歸靈性智慧，透過覺性本具的慈悲理解萬物同根，方能突破困境。」此理念也成為本屆徵文的重要精神指引。

心道法師說，靈性即生態，一切本來就是和諧共生的，「靈性生態」主張內在靈性與外在自然環境是不可分割的整體，每個人都是地球的守護者，地球永續，人類才能永續。而生命是分享，「看見愛的力量」強調，以愛的力量做為改變的動力源泉，希望透過靈性覺醒、擁抱生態，關注人類與自然的共生關係，以文字傳遞愛與與守護地球，為地球永續注入正向能量。

鼓勵參賽創作　創造靈性生態未來

四期教育是心道法師秉持佛陀的精神，以畢生修行體證，結合三藏十二部法教，精心擘劃的次第性教育系統。學習靈鷲山成佛藍圖「四期教育」課程後，透過將佛法的智慧融入生命，汲取深刻的啟發，並落實於生活中，譜寫出改變生命的精彩故事，見證佛法聞思修的智慧人生。

靈鷲山四期教育徵文活動已邁入第4個年頭，特別設立獎金與獎品，鼓勵更多人參與，期望大家響應這場以愛為核心的召喚，透過文字播種希望，將這份愛體現在對生命的尊重、對環境永續的守護，以及對彼此的無私關懷，供養佛法智慧、傳承善的力量，攜手創造更美好的靈性生態未來！

 ▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／15名被告判刑！林姿妙女兒也慘了
林姿妙9718字喊冤！控14處筆錄不實　起訴書21項錯誤
快訊／0056配息出爐！
快訊／林姿妙走出法院喊「太可惡了」：我沒做壞事
快訊／重判12年半！　林姿妙怒轟：羅織罪名、政治迫害
一家9口罹難「再也回不來」　獨留狗狗苦等主人
快訊／賴清德承諾：12強冠軍將登上500元鈔票
快訊／林姿妙一審遭判12年6月
快訊／台中女9樓墜落柳川旁路面　送醫搶救不治
黃國昌協商逼近柯建銘　被擋突氣炸咆哮蔡易餘

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

2025靈鷲山四期教育徵文　文字傳遞看見愛的力量

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

2025靈鷲山四期教育徵文　文字傳遞看見愛的力量

快訊／瑞芳平房竄火煙！火場救出48歲女租客　宣告不治

總被誤認雙胞胎姊妹！　她倆親揭「真實關係」：超尷尬

農業部4新制元旦上路　家貓納寵物登記「違者最高罰1.5萬」

孫生前女友洗澡浴室門爆掉！　「玻璃噴臉險毀容」傷勢照流出

22歲女無照騎檔車北宜兜風　過彎失控自摔撞貨車！送醫還要挨罰

腸病毒連爆2重症！男嬰出生4天發病「肝炎住ICU」成今年最小個案

愛奇藝公開台灣2024年度人氣排行！　「超夯台劇奪冠」4陸劇上榜

快訊／林姿妙涉貪15名被告判刑一覽表！女兒幫助圖利判3年6月

「28家大診所」健保收入破億！健保署2026納評鑑　沒通過不再特約

陸將制定全國統一低收入人口認定辦法

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

沉住氣最後獲勝才是贏家

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

超市火鍋肉片變出5道美味料理

2025靈鷲山四期教育徵文

「Flower」新曲述花開，情也來了

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

遺留太多保險套　c男女混浴銳減

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

發音不標準！花生變陰莖...

青蘋果太太　潛力搖滾嫩團搶灘

光速跑回過去時空

更多熱門

相關新聞

靈鷲山基隆普仁獎88位小太陽閃耀光芒

靈鷲山基隆普仁獎88位小太陽閃耀光芒

用愛築起希望，普仁善行傳遞世代種子！靈鷲山基隆普仁獎頒獎典禮12月29日在長榮桂冠酒店熱鬧登場，見證88位小太陽的榮耀與喜悅。孩子們在困難環境中，以美好的品格德行、豐富的生命故事獲獎，他們全力以赴翻轉逆境為助力，讓生命迎向陽光的故事，令人動容。

靈鷲山普仁獎79位小太陽綻放陽光

靈鷲山普仁獎79位小太陽綻放陽光

脫殼自在迎新春　靈鷲山心道法師祝福諸事共好

脫殼自在迎新春　靈鷲山心道法師祝福諸事共好

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

探索位於新北的聖山靈鷲山

探索位於新北的聖山靈鷲山

關鍵字：

瘋電影四期教育賴賴靈鷲山成佛有你

讀者迴響

熱門新聞

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

趙露思遭拖進廁所羞辱2hrs驚恐哭！老闆5年惡行曝

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

超準心測秒讀你的「內心狀態」

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」

韓收炸彈威脅　恐嚇「濟航空難是我們做的」

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面