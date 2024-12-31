2025靈鷲山四期教育徵文　文字傳遞看見愛的力量

文／賴芃縈 編輯整理





靈鷲山般若文教基金會第4屆「四期教育」徵文活動，2025年元旦正式啟動！以「靈性生態：看見愛的力量」為核心，設立「我所體會的靈性生態」及「四期教育與我」兩大主題，作品可採長文或短文形式參賽，分享佛法的生命智慧，以文字顯化生命之美，踏入靈性生態的宏觀世界。投稿辦法詳見：https://supr.link/dfeZg。

關注當代議題 看見愛的力量



2025年全球面臨氣候變遷、地緣戰爭等多重危機，靈鷲山開山住持心道法師曾於2021年IBC國際佛教聯合會中指出：「疫情、戰爭與生態危機的根源在於人們的慾望與無明，唯有回歸靈性智慧，透過覺性本具的慈悲理解萬物同根，方能突破困境。」此理念也成為本屆徵文的重要精神指引。

心道法師說，靈性即生態，一切本來就是和諧共生的，「靈性生態」主張內在靈性與外在自然環境是不可分割的整體，每個人都是地球的守護者，地球永續，人類才能永續。而生命是分享，「看見愛的力量」強調，以愛的力量做為改變的動力源泉，希望透過靈性覺醒、擁抱生態，關注人類與自然的共生關係，以文字傳遞愛與與守護地球，為地球永續注入正向能量。

鼓勵參賽創作 創造靈性生態未來

四期教育是心道法師秉持佛陀的精神，以畢生修行體證，結合三藏十二部法教，精心擘劃的次第性教育系統。學習靈鷲山成佛藍圖「四期教育」課程後，透過將佛法的智慧融入生命，汲取深刻的啟發，並落實於生活中，譜寫出改變生命的精彩故事，見證佛法聞思修的智慧人生。

靈鷲山四期教育徵文活動已邁入第4個年頭，特別設立獎金與獎品，鼓勵更多人參與，期望大家響應這場以愛為核心的召喚，透過文字播種希望，將這份愛體現在對生命的尊重、對環境永續的守護，以及對彼此的無私關懷，供養佛法智慧、傳承善的力量，攜手創造更美好的靈性生態未來！



