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逆境中希望之光　靈鷲山基隆普仁獎88位小太陽閃耀光芒

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山基隆普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山慈善基金會董事長性月法師頒獎給小太陽和「推動品德教育楷模」學校，感謝推廣普仁獎。（靈鷲山佛教教團提供）

用愛築起希望，普仁善行傳遞世代種子！靈鷲山基隆普仁獎頒獎典禮12月29日在長榮桂冠酒店熱鬧登場，見證88位小太陽的榮耀與喜悅。孩子們在困難環境中，以美好的品格德行、豐富的生命故事獲獎，他們全力以赴翻轉逆境為助力，讓生命迎向陽光的故事，令人動容。

普仁種子生根發芽！基隆區2008年舉辦普仁獎至今17年，累積1084位學子獲獎，其中49人得到全國普仁獎的殊榮。今年報名的國中、小學人數119人，經過學校師長慧眼挖掘、志工師兄姐用心家訪及嚴謹評選，最後由國小54人、國中34人共計88位學生獲獎，其中頼美蓁、林若彤、陳奕彤、林品秀、高秉宏、張仲信6人脫穎而出，入圍全國普仁獎最高榮譽。得獎名單詳見：https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=167

6人脫穎而出　 入圍全國普仁獎最高榮譽

美好的品德，帶來尊貴的生命。2003年，靈鷲山開山住持心道法師創設普仁獎，著重孩子的品德與孝行，是願力也是傳承。小太陽是校園善種子，實踐「口好、身好、意好」三好，以及「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，成為閃耀自己也照亮別人的小太陽。

頒獎典禮中，孩子們生命中的貴人、家人和師長、志工菩薩歡聚一堂，88位小太陽一一上台接受祝福。連續得獎7屆(國小4年+國中3年)的普仁大太陽蔣怡辰帶來熱舞、師兄姐表演的「走向幸福」都獲得滿堂采；靈鷲山國際青年團基隆區團上台分享勤行菩薩道、利他服務的快樂。基隆市長謝國樑秘書林欣惠、市政府教育處處長徐嬿立、市議會議長童子瑋、靈鷲山宗委常樂法師、慈善基金會董事長性月法師、基隆講堂監院妙實法師，都在場共享小太陽的喜悅與榮耀。

愛心帶動愛心　品德觀念從小札根

生命教育和品德教育是沒有終點的旅程，議長童子瑋表示，普仁獎匯集眾緣，是社會良善的力量，感謝靈鷲山善心善業，讓小太陽在未來人生路途得到最大的祝福，開啟生命的另一扇窗，生命要正面積極、有夢想，逆境是養份，鼓勵小太陽努力為人生加分，希望每年都能來看看孩子們，陪伴他們長大。

常樂法師引述心道法師開示：「生命像泡沫稍縱即逝，但愛與關懷是花的芬芳，只要做了，就會存留在我們的生命記憶體裡，讓未來生命不斷產生良善的循環。」他感謝師父和孩子生命中的貴人無私奉獻，以愛心帶動愛心，展現善行無邊的影響力，讓品德觀念從小札根，期望小太陽們未來透由學習宗教，更進一步了解生命，讓人生更美好完善。

高秉宏立志當工程師　努力實現夢想

武崙國中8年級高秉宏家境不是那麽好，爸爸剛過世，懂事的他很孝順媽媽，國小成績優異，上了國中依然亮眼，每次班排第一，學校排名都是前5名，品學兼優更友愛同學，他說，獎學金可以汰換家裡老舊電器，從小立志當工程師的他，一定努力實現夢想，並回饋給社會需要幫助的人。

中和國小4年級賴美蓁課業傑出、與同學互動很好，從小刻苦、勤奮、富有進取心，個性活潑健談，對答如儀，國語成績優異，小小年紀才氣滿滿；德和國小5年級陳奕彤來自單親家庭， 她和哥哥的生活全由71歲爺爺照料，奕彤個性沉穩，學校課業優異，畫畫很有才華，語文出色，很感謝爺爺讓他們生活衣食不缺。

中正國中7年級林品秀家境清寒，和爸媽、2位雙胞胎妹妹同住，個性開朗活潑，善良樂於助人，像個小太陽，擔任班長品學兼優，段考是班級第一名，課外學習英聽及參加國際學生線上交流，表現可圈可點，是英語小老師，平日孝順父母、友愛妹妹和同學，鄰居評價非常正面。

12所學校獲頒「推動品德教育楷模」

妙實法師說，普仁獎不僅是榮譽，更是生命翻轉的契機，生命的精彩不凡是由自己創造，無論面臨何種困難，持續以美好善念成為散播愛的希望種子，用太陽一般的熱情與勇氣、堅毅不拔的精神，讓生命散發耀眼的光芒，也為世間帶來希望。基隆講堂也頒發「推動品德教育楷模」給七堵國小、中山高中附設國中、明德國中、武崙國小、武崙國中、南榮國小、南榮國中、銘傳國中、中正國中、正濱國小、碇內國小、安樂高中附設國中等12所學校。

▲▼靈鷲山基隆普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲志工大哥哥大姐姐協助小太陽們分組報到，大家開心歡聚一堂。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山基隆普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲孩子們生命中的貴人歡聚基隆普仁獎頒獎典禮共享喜悅，見證小太陽的榮耀與喜悅。（靈鷲山佛教教團提供）
 

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