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靈鷲山台北區普仁獎頒獎　79位小太陽綻放溫暖陽光

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山台北區普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山佛教教團台北講堂監院法昂法師（中）頒獎表揚護持普仁獎的得獎代表。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山台北區普仁獎頒獎典禮，12月28日在台北市日新國小日新旺台樓舉行，台北市副市長林奕華、普仁全球推行委員會秘書長黃秀敏等眾多貴賓、師長、親友們都出席盛會。雖然寒流來襲，陰冷的天空不見陽光，但現場的榮耀喜悅氛圍溫馨，79位獲獎的小太陽們，共同綻放的熱力與陽光，格外溫暖人心。

台北區今年報名的國中、小學人數有150人，經過學校師長慧眼挖掘、志工師兄姐用心家訪及嚴謹評選，最後由國小25人、國中54人共計79位學生獲獎。

頒獎典禮特別請2位小太陽上台，分享自己的成長過程與得獎的心情。小太陽蔣文曦特別獻花給媽媽、何林玲也獻花給阿嬤表示感謝。

積極挑戰　何林玲立志投身社工感恩回饋

興雅國中9年級的何林玲是去年全國普仁獎的得獎學生，和同校7年級的弟弟何昊謙兩人，都是今年台北市獲獎的普仁小太陽。何林玲努力學習，積極參與童軍團等各種挑戰自我的活動，期許自己珍惜擁有，能持續保持勇氣、樂觀進取、熱心助人。

因為家庭特殊因素，何家姐弟小時候都曾被迫與父母分開，各自住在寄養家庭，後來才由阿嬤領回。除了一再感謝阿嬤的無私照顧，何林玲說，在那段心靈煎熬的時間，是社工阿姨的耐心聆聽和正向鼓勵，給了她最大的支持和安慰；感恩各界給予的鼓勵和關愛，她決定長大後將投身社工，能像協助她的社工阿姨一樣，幫助更多的人。


正能量循環　蔣文曦不畏逆境奮發學習

龍山國中7年級的蔣文曦父親臥病在家，母親為照顧父親及小孩也無法工作，全家主要靠低收入補助維持生活。懂事的蔣文曦會幫忙做家事，學業成績都能名列前茅，還能熱心與同學分享學習心得，並勇於挑戰各種比賽，不因家境不佳失志。他分享了一位老師說過的人生價值小故事，感恩自己能四肢健全成長在平安幸福的家庭，期許未來繼續奮發向上，竭盡所能回饋社會，帶動愛的循環。

貴賓分享親身體驗　期許小太陽正向樂觀 未來成為大太陽

從擔任台北市議員至今一直都參與普仁獎頒獎的台北市副市長林奕華致詞時說，她的父親林昭賢唸國中的時候，也是付不起學費，受各界照顧後才翻轉人生，後續變成大太陽照顧眾人；她期許獲獎的小太陽們，縱使現在人生遭逢逆境，也能正向樂觀，繼續向前邁進，未來必定也會從小太陽變成大太陽溫暖眾人。

台北市普仁推行副主任委員、台北市議員顏若芳也分享，她的父親前陣子突然離世，家人們都很難接受，在靈鷲山法師的開導下，認知父親是在無病痛下，享受最愛的運動後休息時，帥氣地離開人世；這也讓她了解，只要能換個心境，就不會困在糾結中，能讓自己變得更好。

認識自己才能看清他人的照顧　 伸出雙手助人

台北講堂監院法昂法師接著分享，老和尚如何教剛剃度的小和尚認識自己的小故事，希望小太陽們也能透過看到自己的狀況、各界的照顧，進一步認識自己，從而努力向上，在未來發光發熱。她說，靈鷲山開山住持心道法師也是一直在帶大家「認識自己」，因為看清自己才能看清他人的照顧，也才能伸出雙手去幫助別人。

在頒獎給所有小太陽後，台北講堂也請台北市教育局長湯志民代表，頒發「推動品德教育楷模獎」給萬華國中、誠正國中、龍山國中、至善國中、新生國小、北政國中、西園國小、長安國中、南港高中附設國中等9所學校。小太陽們會後也開心地與到場的親友們合照，共同分享榮耀的喜悅。

▲▼靈鷲山台北區普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲小太陽興雅國中9年級的何林玲在分享心得後，獻花給阿嬤表達感謝。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山台北區普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲台北市副市長林奕華（左三）頒獎給獲獎的小太陽。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山台北區普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲2024年第22屆台北區普仁獎頒獎典禮大合照。（靈鷲山佛教教團提供）

完整得獎名單詳見：https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=167

 
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