來台灣交流！西班牙22歲女大生赴泰旅遊　被大象攻擊亡

▲賈西亞遭大象攻擊送醫不治，事發當下現場約有18人，也包括賈西亞男友，據信其他人都沒有受傷。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙一名22歲女子前往泰國旅遊，但她近期在當地一處大象保護區替大象洗澡時遭攻擊，送醫不治。已知女子是西班牙納瓦拉大學（University of Navarra）的學生，事發之際，她正在參加海外交流計畫來到台灣淡江大學，並以遊客身分造訪泰國。

每日郵報、Telegraph等報導，22歲西班牙籍女子賈西亞（Blanca Ojanguren Garcia）近期赴泰國旅遊，並來到Koh Yao島上的保護區與大象互動，但正當她在體驗替大象洗澡時，突然被大象攻擊。事發當下現場約有18人，也包括賈西亞的男友，據信其他人都沒有受傷。

賈西亞事後被送往附近醫院，但後來不治身亡。另據西班牙國家報（El País）的消息，當地警方與園區都證實有這起事件發生，園區已因這起事件關閉。

Telegraph指出，賈西亞其實是西班牙納瓦拉大學的學生，就讀法律與國際關係，近期透過伊拉斯莫斯（Erasmus）學術交流計畫來到台灣，並以遊客身分前往泰國旅遊。每日郵報提到，賈西亞前往的是台灣淡江大學，交流時間為期6個月，且她原本應該能在今年取得學士學位。

西班牙外交部表示，駐泰領事館正與賈西亞家人取得聯繫。賈西亞遺體已被轉移至普吉島一間醫療機構。