中國人上課3天就可「在泰國當義警」？價碼曝　泰網友怒了

▲泰國中央調查局澄清，並未授權該大學舉辦這項培訓課程。（圖／翻攝自中國報，下同）



記者王佩翊／綜合報導

泰國近日傳出警方開設一個為期3天的培訓課程，中國人只要支付3.8萬泰銖（約新台幣3.6萬元）的課程費用就可以擔任義警，結訓後能拿到相關證件和證書，還有警用背心、證件套等「紀念品」，讓當地網友痛批荒謬。對此，泰國中央調查局連忙澄清，並未授權任何機構舉辦義警培訓，更沒有授權讓中國人參加。

根據《中國報》報導，泰國人民黨曼谷市議員薩西南透露，有警察向他踢爆這項詭異課程，同時也公開了培訓課程表。該課程聲稱是由中央調查局（CIB）和曼谷市警第三區主辦，內容包括培訓、分發設備、學習泰國法律與通訊設備代碼、射擊場訓練、正確使用槍枝以及觀摩警察局執法行動。

在完成3天的密集課程後，學員就可以獲得由指揮官簽署的結業證書，有效期限為2年，同時還有律師在場處理相關事宜。而這個課程的培訓費用為3.8萬泰銖，其中包含證件照、犯罪及交通事故報告、手提包以及印有泰國國家警察總署徽章的頸掛式證件套。學員還可以獲得帽子、T恤、警用背心以及反光背心。

薩西南質疑，這個開放外國人培訓的義警課程是否符合國家警察總署的規定，同時也強調，培訓費用的去向、培訓經費來源也成謎。他指出，這個課程是否有被授權使用警察標誌和國徽發放相關證件仍不得而知，而對於這些中國人培訓結束成為義警後是否受國家警察總署管理，也沒有獲得解釋。

對此，曼谷警察局局長西亞姆在接受採訪時表示，該培訓課程是吞武里的一所大學所發起，他們邀請曼谷警察第三分局的警務人員擔任講師，共同參與義警的培訓工作。

泰國中央調查局也做出回應強調，從未授權任何機構舉辦義警培訓，更未曾授權讓中國人參與培訓。中央調查局副局長內蒂3日表示，調查結果顯示，活動主辦方並未向中央調查局相關部門申請，中央調查局也從未授權其使用「CIB」的字樣以及警察標誌，該局與此案毫無關聯。

相關部門目前仍在核實具體情況，並將調查中國籍人員是否被允許參與此類培訓項目，且培訓後是否存在利用所學知識冒充警察身份進行違法活動的可能性。