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別墅雙屍！異國情侶魂斷「不同房間床上」　身上詭無外傷

▲▼別墅雙屍！異國情侶魂斷「不同房間床上」　身上詭無外傷。（圖／翻攝當事人臉書）

▲葛蕾塔和阿諾才剛宣布訂婚，未料雙雙陳屍越南別墅。（圖／翻攝臉書Greta Otteson、Arno Quinton）

記者吳美依／綜合報導

越南一間豪華別墅驚傳「雙屍命案」，一對異國情侶才剛宣布訂婚，竟被發現陳屍在不同房間的床上，身上皆無明顯外傷，也沒有強行闖入或遭洗劫的痕跡。警方已經展開調查，目前尚不確定2人真正死因。

BBC、衛報等外媒報導，去年12月26日上午11時18分，別墅清潔人員發現2名死者的遺體，女方陳屍101房床上，男方卻陳屍201房床上，而且房門從內部上鎖。

當地警方表示，「現場沒有洗劫跡象，受害者的個人物品和手機也未被碰觸」，2人身上都沒有外傷。當局已經封鎖別墅，試圖釐清案情，並將現場發現的幾個空酒瓶，送往實驗室檢測。

▲▼別墅雙屍！異國情侶魂斷「不同房間床上」　身上詭無外傷。（圖／翻攝廣南省警察）

▲兩名死者分別陳屍不同房間床上。（圖／翻攝廣南省警察）

根據調查，死者分別為33歲英國公民葛蕾塔（Greta Marie Otteson）、36歲南非公民阿諾（Arno Quinton Els），他們三周前、也就是12月3日，才在Instagram宣布訂婚喜訊，兩周前、也就是12月11日，才在YouTube發布浪漫影片。

2人各自前往中東旅行時認識彼此，交往後決定一起搬到越南。葛蕾塔是一名社群媒體行銷經理，先前旅居杜拜，經常在亞洲各地旅行。阿諾則是咖啡師兼音樂家，曾經拍片形容搬到越南的決定「有趣又瘋狂」。

他們在越南申請長期臨時居留，去年7月起入住這間位於廣南省會安市、每晚要價105英鎊（約新台幣4300元）的別墅。這裡不但有游泳池，距離會安古城也僅4.5公里，評價高達4.5顆星，非常受到觀光客歡迎。

英國外交部證實，「我們正在幫助在越南死亡的英國女性家屬，並且正與地方當局保持聯繫。」

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