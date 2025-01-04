　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日AV女優「海外賣淫」闇黑SOP曝！白天見面會寵粉　晚上陪睡富商

▲▼女子,性侵,性騷,家暴,女性,女人。（示意圖／CFP）

▲日本媒體爆料AV女優海外賣淫的真相。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

香港警方2024年11月逮捕了涉嫌參與賣淫的35名嫌犯，其中包括3名日本籍的知名AV女優，而這起案件也引發日本國內高度關注，同時被視為日本女性「海外賣淫」的典型案例。有消息則指出，AV女優的海外賣淫其實在東南亞或是中國早就行之有年，甚至會以「粉絲見面會」的形式入境，並在活動結束後單獨與當地富商「深度交流」，價碼高達600萬日幣（約新台幣125萬元）一晚。

根據NEWS POST SEVEN報導，早在十多年前，就有部分日本AV女優以「粉絲見面會」的名義到泰國舉辦活動。表面上是合法的粉絲交流，但活動結束後女優就會被安排與泰國富豪共度一夜，實則賣淫。

報導指出，根據女星的知名度不同，價碼也有所不同，大多數一晚要價數百萬日幣，而當紅AV女優則是高達600萬日幣（約新台幣125萬元）。即便價格高昂，但是仍有許多富商搶占與女優共度良宵的名額。

在東南亞國家中，日本成人影片在泰國的市場最廣，因此日本AV女優的行動也經常引起當地媒體關注。2024年7月就曾經有一名日本AV女優僅僅因為在社群媒體上讚美泰國美食，就登上了當地的頭條新聞。以蒼井空為例，她甚至參與過泰國本地電影的演出，其知名度可見一斑。許多泰國民眾對她的熟悉程度更是超過其他日本名人。

據傳，目前有部分已經退役的日本AV女優長居在泰國，並協助從日本引薦「現役AV女優」到當地，專門為中國富豪提供賣淫服務。

此外，泰國法律明文禁止賣淫，且作為佛教國家社會風氣較為保守，因此對於公開的成人內容較為反彈。2024年11月在曼谷舉辦的「亞洲娛樂博覽會」（アジアエンターテインメント・エキスポ2024）就因涉及成人內容而引發爭議。該活動原定在一個大型會場舉行，但因為事前在網路上遭到抨擊，最終只能縮小規模，並更換較小的場地。該活動的門票價格為一天1500泰銖（約新台幣1431元），吸引了來自中國、台灣以及日本等地的男性觀眾。

除了泰國，日本AV女優的「海外賣淫」在鄰近的柬埔寨也屢見不鮮，主要客群則是來自中國的富商。當地居民透露，某些由中國人經營的風俗店會公開展示日本女子的資料，並附上她們曾經參與的A片作品，以提升「品牌價值」。

一名消息人士稱，日本和南韓女性的服務價格最高，每次約為559美元（約新台幣1.8萬元），遠高於其他國家的賣淫妹。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在
快訊／北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布
花蓮旅宿已百家倒閉！業者揭觀光慘澹原因
快訊／新竹工廠火警！　警消出動機器人射水搶救中
快訊／新莊男左手腕慘遭夾斷　剩一層薄皮相連
AirPods 4蛇年特別款開賣　限定小禮「只送不賣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日AV女優「海外賣淫」闇黑SOP曝！白天見面會寵粉　晚上陪睡富商

全球最長壽！日本116歲奶奶辭世「長壽秘訣曝光」　每天必喝這飲料

賭城川普飯店外Cybertruck爆炸！　FBI：「死者患PTSD」無關恐攻

美國前總統卡特「6日國葬」正式展開！　最後長眠妻子身畔

Meta緊急刪光AI角色！　跟網友聊天「超誠實」對話瘋傳

SpaceX「新加坡徵才」！馬斯克擬擴展亞洲業務　聚焦星鏈

3歲妹在家遭「2隻45kg猛犬」活活咬死！　爸睡醒驚見滿地血

1.66億年前「恐龍高速公路」出土了！　2種足跡世紀交會

收購美鋼案被擋　日本製鐵擬提告美國政府

布林肯下周出訪韓日法　應是國務卿身分最後一次

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

日AV女優「海外賣淫」闇黑SOP曝！白天見面會寵粉　晚上陪睡富商

全球最長壽！日本116歲奶奶辭世「長壽秘訣曝光」　每天必喝這飲料

賭城川普飯店外Cybertruck爆炸！　FBI：「死者患PTSD」無關恐攻

美國前總統卡特「6日國葬」正式展開！　最後長眠妻子身畔

Meta緊急刪光AI角色！　跟網友聊天「超誠實」對話瘋傳

SpaceX「新加坡徵才」！馬斯克擬擴展亞洲業務　聚焦星鏈

3歲妹在家遭「2隻45kg猛犬」活活咬死！　爸睡醒驚見滿地血

1.66億年前「恐龍高速公路」出土了！　2種足跡世紀交會

收購美鋼案被擋　日本製鐵擬提告美國政府

布林肯下周出訪韓日法　應是國務卿身分最後一次

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

情侶吃鼎泰豐遇見人氣韓星！　驚呼「真的好像」沒想到就是本人

批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

高中木聯／東體雙投聯手完封高苑　左投李育朋拚球速考慮選秀

北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布：搭捷運、飯店用餐

「曾考慮請辭...」井端弘和自省12強敗因：台灣做得更好

角板山梅花季開幕　桃園副市長蘇俊賓力推北台最大梅園

日AV女優「海外賣淫」闇黑SOP曝！白天見面會寵粉　晚上陪睡富商

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

直擊／FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在真：幫我！

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

國際熱門新聞

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

男女路邊活春宮激戰　居民拿掃把趕人

金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

金正恩「親密熊抱」女童！抓臉緊貼胸口畫面曝

天氣預報驚見整根肉色　尺寸羞炸！

韓看守所「爽喝解酒湯」！一日三餐菜色曝

1.66億年前「恐龍高速公路」出土了！

少女玩雲霄飛車「劇烈晃動」救了她的命

搭機座位怎麼選　專家曝「這幾區」最吵

道瓊收高339點　台積電ADR漲3.49%

奪命水泥牆被土蓋住！機長驚：不知裡面是牆

俄A321客機降落衝出跑道　機上載79乘客

海灘「男女交疊」激戰！近距離活春宮畫面曝

拜登宣布擋下日鐵收購美鋼

更多熱門

相關新聞

SpaceX新加坡徵才！拓展亞洲業務

SpaceX新加坡徵才！拓展亞洲業務

新加坡媒體報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）創辦的航太公司SpaceX，近期在新加坡招募人手，計劃擴展在亞洲、中東和大洋洲的業務。

中國人上課3天就可「在泰國當義警」？價碼曝

中國人上課3天就可「在泰國當義警」？價碼曝

愛犬誤把「炸彈當玩具」！叼給小主人玩丟球

愛犬誤把「炸彈當玩具」！叼給小主人玩丟球

比亞迪飆速「撞貨車」炸成碎片　畫面曝

比亞迪飆速「撞貨車」炸成碎片　畫面曝

川普經濟學第二章　關稅與愛情

川普經濟學第二章　關稅與愛情

關鍵字：

賣淫AV女優海外泰國中國東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

趙露思爆被逼絕境「狂打自己巴掌」！驚恐過程曝光

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

中市出現首例本土麻疹　20人足跡曝

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面