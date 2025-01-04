日AV女優「海外賣淫」闇黑SOP曝！白天見面會寵粉　晚上陪睡富商

▲日本媒體爆料AV女優海外賣淫的真相。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

香港警方2024年11月逮捕了涉嫌參與賣淫的35名嫌犯，其中包括3名日本籍的知名AV女優，而這起案件也引發日本國內高度關注，同時被視為日本女性「海外賣淫」的典型案例。有消息則指出，AV女優的海外賣淫其實在東南亞或是中國早就行之有年，甚至會以「粉絲見面會」的形式入境，並在活動結束後單獨與當地富商「深度交流」，價碼高達600萬日幣（約新台幣125萬元）一晚。

根據NEWS POST SEVEN報導，早在十多年前，就有部分日本AV女優以「粉絲見面會」的名義到泰國舉辦活動。表面上是合法的粉絲交流，但活動結束後女優就會被安排與泰國富豪共度一夜，實則賣淫。

報導指出，根據女星的知名度不同，價碼也有所不同，大多數一晚要價數百萬日幣，而當紅AV女優則是高達600萬日幣（約新台幣125萬元）。即便價格高昂，但是仍有許多富商搶占與女優共度良宵的名額。

在東南亞國家中，日本成人影片在泰國的市場最廣，因此日本AV女優的行動也經常引起當地媒體關注。2024年7月就曾經有一名日本AV女優僅僅因為在社群媒體上讚美泰國美食，就登上了當地的頭條新聞。以蒼井空為例，她甚至參與過泰國本地電影的演出，其知名度可見一斑。許多泰國民眾對她的熟悉程度更是超過其他日本名人。

據傳，目前有部分已經退役的日本AV女優長居在泰國，並協助從日本引薦「現役AV女優」到當地，專門為中國富豪提供賣淫服務。

此外，泰國法律明文禁止賣淫，且作為佛教國家社會風氣較為保守，因此對於公開的成人內容較為反彈。2024年11月在曼谷舉辦的「亞洲娛樂博覽會」（アジアエンターテインメント・エキスポ2024）就因涉及成人內容而引發爭議。該活動原定在一個大型會場舉行，但因為事前在網路上遭到抨擊，最終只能縮小規模，並更換較小的場地。該活動的門票價格為一天1500泰銖（約新台幣1431元），吸引了來自中國、台灣以及日本等地的男性觀眾。

除了泰國，日本AV女優的「海外賣淫」在鄰近的柬埔寨也屢見不鮮，主要客群則是來自中國的富商。當地居民透露，某些由中國人經營的風俗店會公開展示日本女子的資料，並附上她們曾經參與的A片作品，以提升「品牌價值」。

一名消息人士稱，日本和南韓女性的服務價格最高，每次約為559美元（約新台幣1.8萬元），遠高於其他國家的賣淫妹。