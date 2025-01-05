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獨／車手遭搶百萬真相曝！找友扮搶匪黑吃黑　警揭一關鍵露餡

記者張君豪／台北報導

12月16日凌晨，北市文山區木新路三段發生一起民眾自稱遭強盜案件，被害人黃男與女友自稱自己是詐團車手，剛到該處與王姓被害人面交新台幣135萬元現金後，隨即遭黑衣人持棒球棒和辣椒水攻擊並搶走100萬元現金，轄區警方立刻會同偵查隊勘查現場，結果發現黃姓詐團成員疑似內神通外鬼，找朋友扮演強盜黑吃黑這筆贓款。

▲警方揭車手勾結外鬼自導自演強盜案，警方收網逮捕涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方揭車手勾結外鬼自導自演強盜案，警方收網逮捕涉案人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

根據知情警透露，「現場監視器畫面真誇張，有辦案經驗的明眼人一看就知道」，搶匪3人行搶黃男過程鋁棒都在打空氣，且被害人稱搶匪帶有辣椒水，卻從頭到尾都沒拿出噴一下，黃男遭搶過程宛如神功護體，歹徒所有的攻擊、包含持鋁棒揮打均未打到被害人黃男身上，警方懷疑黃男自己想併吞詐團100多萬贓款，才會找自己朋友扮演強盜演演戲給警方看，並藉此取得報案證明回報詐團車手幹部「老大，錢被搶走了」藉此卸責。

▲警方揭車手勾結外鬼自導自演強盜案，警方收網逮捕涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區文山一警方則看破不說破，緊急報請台北地檢署檢察官許祥珍指揮偵辦。警方調查發現，黃男委託馬姓兄弟檔及劉男等人扮演搶匪行搶，這些人以租賃車當作犯罪工具，並利用汽車旅館和日租套房作為休息場所。

警方12月23日持拘票向租賃公司查明劉姓兄弟檔及劉男等人租賃車時留下的資訊及來去動線後，在台中某汽車旅館先逮捕劉男，並在另間浴室造景物後方查獲馬姓兄弟，並查扣馬男通緝犯友人持有的毒咖啡包。警方逮捕涉案人後，依涉嫌強盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，馬姓兄弟、劉嫌等3人並經台北地院法官裁定羈押。

北市警局文山一分局表示，對於暴力犯罪案件零容忍，針對暴力不法事件一律嚴辦到底決不寬貸，並持續向上溯源追幕後指使者。

▲警方揭車手勾結外鬼自導自演強盜案，警方收網逮捕涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

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