雞排妹律師當詐團軍師　偵查庭盯場車手...嗆：不要牽拖別人

▲律師陳克譽涉嫌以15萬元代價擔任詐團軍師遭起訴 。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

曾幫雞排妹鄭采勻打官司的律師陳克譽，涉嫌收受詐團15萬元酬勞後，協助出謀策劃，在詐團車手被逮後，前往陪同偵訊「盯場」，確保車手不要供出上游，如果陳克譽自己無法出庭，就找另名律師林哲丞代班，要求車手「不要多講」、「牽拖別人」，台北地檢署25日依詐欺、洩密等罪起訴陳、林及詐團成員9人。

有民眾在5、6月間遇到「猜猜我是誰」詐騙，損失10多萬元，檢警獲報追查，詐騙集團得手後，先用贓款購買虛擬貨幣，再層層轉帳，最後換回新台幣的方式洗錢，專案小組先在6月28日，循線逮到提領現款的黃姓車手，意外發現陪同黃男應訊的律師陳克譽，涉嫌洩漏檢警偵查進度。

▲陳克譽(右起)曾陪同「雞排妹」鄭采勻到台北地院開庭打官司。（資料照／記者劉昌松攝）

隔天，檢警再查獲詐團的取簿手邱姓成員，陳克譽怕被發現為同集團被告辯護，委由律師林哲丞幫邱男辯護，林哲丞竟趁偵訊時，暗示邱男不要「牽拖別人」、「沒有問，不要多講」，邱男訊後獲得5萬交保，林哲丞就把偵訊過程回報給陳克譽。

檢警發現律師協助詐團謀劃應訊對答、傳遞偵查祕密後，在9月4日展開大搜索，查出原來陳克譽收了詐團15萬元扮演軍師角色，確保詐團上層首腦不被檢警查獲，並曾轉交1萬8千元的陪偵酬金給林哲丞，檢察官陳怡君調查後，依詐欺、洗錢、洩密等罪起訴2名律師以及詐團金主王宇光、顏志錚、車手頭張閎鈞等9人。