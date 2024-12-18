剿滅「空殼商號帳戶」集團！助詐團收贓1.87億　首腦被求刑15年

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、陳以昇／新北報導

新北地檢署查獲呂姓男子為首的「空殼商號帳戶」供應集團，利用人頭設立商號申辦金融帳戶，交給詐團收取遭投資詐騙的被害人匯款，8個月內得手1.8億餘元，僅被攔下其中1558萬元，檢方認定呂男等7嫌造成被害人求償無門，今依加重詐欺取財等罪嫌起訴，並具體求處呂男15年徒刑、另名主嫌吳男10年徒刑。

起訴指出，呂男等7嫌先在臉書粉專投放貸款廣告，吸引想申辦貸款的人洽詢，但根本沒提供任何貸款，而是用這些洽詢者名義設立39家商號、共申辦35個商號金融帳戶，隨即收走這些帳號的存摺、大小章與網銀帳戶密碼，交給合作的詐團用於收款。

從事投資詐騙的詐團份子，利用呂男等人提供的商號帳戶，從去年（2023年）10月到今年5月間，共騙取50人匯款高達1億8734萬餘元，贓款入帳隨即層層轉匯到其他「收水」帳戶，或指派車手提領現金銷贓。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳香君從另案得知線索，指揮刑事警察局與新北市警局刑事警察大隊蒐證追查，將呂男等7嫌逮捕到案，呂男訊後被聲押獲准。專案小組並扣得新車價台幣400萬元起跳的PORSCHE Taycan進口轎跑、市價200多萬元的BMW 328i進口房車各1輛、百達翡麗錶1只與現金1670餘萬元。

檢方認為呂男等人製造大量「空殼商號帳戶」，勾結詐團製造犯罪金流斷點，專案小組雖即時通報銀行聯手攔阻，但僅保住其中1558萬元贓款，有1.7億餘元流向不明，致使被害人求償無門，因此今起訴呂男7嫌涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，具體求處主嫌呂男與吳男各15年與10年徒刑，另案偵辦商號人頭負責人相關刑責。