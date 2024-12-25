疑黑吃黑！新北男遭噴辣椒水搶2萬　喪屍劫匪衝殯儀館棄車落網

▲警方在現場找到辣椒水及空白「代購數位資產契約」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子向警方報案表示，在交友軟體與網友相約在新店區福園街公園見面，沒想到竟遭2名男子噴灑辣椒水後，搶走他裝有2萬現金及手機的包包，警方到場發現數張空白「代購數位資產契約」及一罐辣椒水，懷疑是詐團黑吃黑，循線在泰山區一家摩鐵逮捕其中一名男子，起獲現金50多萬元及毒品依托咪酯煙彈，將持續追查共犯身份。

據悉，被害的29歲江姓男子表示，24日晚間8時許，他與在交友軟體認識的網友，相約新店區園街公園碰面，才剛下計程車隨即遭2名陌生男子噴灑辣椒水，裝有2萬現金及手機的包包也被搶走，2名男子得手後開著租賃的白色小客車逃離現場。

警方獲報到場，將眼睛疼痛的江男送醫，並在現場發現數張空白的「代購數位資產契約」以及一罐辣椒水，江男就醫後表示想回家休息，拒絕透露與誰見面，也堅持不願提告，警方不排除是詐團黑吃黑，經以車追人，在板橋殯儀館停車場發現犯案的白色租賃車及江男背包。

經調查鎖定其中一名是31歲莊男，25日上午10時許，警方在泰山區一家汽車旅館找到莊男，在房內搜出現金53萬5000元，以及二級毒品依托咪酯煙彈，警方將持續追查共犯身份。

▼犯案用租賃車在板殯停車場尋獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方在摩鐵逮捕莊男，起獲現金及毒品依托咪酯 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）