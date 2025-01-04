下波冷氣團「全台大降溫」　連凍一周！乾冷轉濕冷

▲冷氣團下周報到，且將影響到下個周末。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團下周一強襲且影響時間超過5天，將持續到下個周末，前段乾冷後段濕冷，下周二、三(7日~8日)在輻射冷卻加持下，局部地區低溫可能跌破10度。明天到下周一中部以北3000公尺以上高山有機會飄雪。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天清晨受東北季風影響，竹苗有10度以下低溫，白天後東北季風減弱，但下周一將有大陸冷氣團影響，天氣轉偏冷，且持續到下周末。

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今晨東北季風加上地理環境影響，清晨低溫侷限竹苗一帶，張竣堯指出，近山區最低溫出現在苗栗大河，有7度低溫，其他竹苗地區約9度左右，白天東北季風減弱後，溫度回升，北部高溫約18度，其他地區白天高溫可到20度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明天低溫相較今天將再回升1到2度，張竣堯表示，明天白天各地高溫約20度左右，下周一將有下波冷氣團影響，北台灣高溫將從20度下降到18度，之後北台灣整天偏冷，溫度約在14到18度。冷氣團影響期間，下周二到下周五各地早晚低溫偏冷，中部以北、宜花約12到14度，中南部16度；其中下周二、下周三為冷空氣前半段乾冷型態，不排除輻射冷卻作用下，局部有接近10度或以下低溫。

張竣堯提醒，這波大陸冷氣團為前半乾冷、後段濕冷，這波影響時間比較長，可能持續5天或以上；南部則是多雲到晴，白天溫度可到20度以上，中南部日夜溫差可到10度。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，張竣堯分析，今天白天東北季風減弱、水氣轉乾，迎風面北北基、東半部有零星雨；周日到下周一台灣北方有低壓發展並伴隨水氣，北部、東半部及山區有雨，下雨將持續到下周一，下周一下半天後乾冷空氣抵達，環境轉乾冷。

下周二、下周三乾冷情況下，僅東半部有零星雨，其他地區多雲到晴。下周四、下周五另一波水氣影響，北部、東半部轉為有雨且濕冷天氣。

張竣堯表示，明天到下周一在水氣跟溫度配合下，中部以北的3000公尺以上高山有飄雪機會。