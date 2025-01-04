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下波冷氣團蠢蠢欲動「周一南下」　低溫激凍10度

▲▼行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周一冷氣團南下，下周後期再有另一波冷空氣補充。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(4日)冷氣團減弱，清晨氣溫較低，不過下一波冷空氣已蠢蠢欲動，下周一冷氣團再度南下，北部局部低溫下探10度，下周後期將有另一波冷空氣補充南下，強度仍可能到冷氣團等級，高山不排除有降雪機會。

天氣風險公司分析師李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天清晨受到東北季風影響，各地氣溫偏低；因為中層水氣從昨晚開始減少，西半部的輻射冷卻效應增強，清晨在新竹苗栗一度發布低溫特報，其中以苗栗縣三灣的7.0度最低。

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高氣壓目前已經從長江口一帶出海，台灣附近的東北季風將逐漸減弱，各地氣溫回升，李至晟預測，今天白天北部高溫可以來到20度左右，中南部與花東22到24度，局部內陸可以來到25度以上。

明天周日東北季風會進一步減弱，環境風向也轉為偏東，李至晟指出，各地氣溫可望進一步回升。不過下一波冷氣團已經在中國大陸蠢蠢欲動，白天北部近海會有鋒面低壓開始發展，雖然距離台灣還有一段距離，但外圍的水氣也會讓北部地區轉為多雲到陰短暫雨的天氣，到了晚間冷氣團的前緣南壓，台灣附近的東北季風再度增強。

李至晟進一步指出，預計下周一又會轉為冬季常見的迎風面有地形降雨天氣。目前看來這波水氣較少，下周二到下周三各地又會轉為多雲到晴的天氣為主，同時早晚因為輻射冷卻氣溫較低，北部市區低溫13到14度，當然局部地區還是有接近10度低溫機會。

下周後期將有另一波冷空氣補充南下，李至晟表示，目前看來強度也可能來到冷氣團等級，不過水氣較多。高山地區不排除有下雪的機會。整體來看下周冷空氣較為活躍，要多留意保暖。

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