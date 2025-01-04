「持久型強烈冷氣團」下周南侵　冷空氣不斷補充！連凍5到7天

▲持久型強烈冷氣團下周一南侵，回溫要等到下個周末。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

下周一又有新一波強冷空氣，氣象粉專表示，持久型強烈冷氣團下周南侵，因冷空氣不斷補充，冷的時間會相當長，將近5到7天，台南以北、宜花，最低下探10到12度，回溫得等到下周末。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各模式預報顯示，下星期又有新一波強烈冷氣團南下，而且這次冷空氣會不斷補充，讓冷的時間會相當長，將近5到7天！是久違的持久型冷氣團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷氣團雖然持久，但很明顯屬於乾冷型，除了基隆北海岸、宜蘭仍偶有一點雨以外，大多數地方天氣會相當不錯。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，初步看來，周日到下周一水氣先通過台灣上空，北部、宜花會有一波雨勢，隨後乾冷空氣接手，由北向南逐步轉冷，預計下星期平日全在冷氣團影響時段內，每天晚上到隔日清晨，台南以北、宜花，最低下探10到12度，其他地方最低也有14度左右低溫。下周末冷氣團減弱，回溫得要等到那時候，總之，下周冷的時間會比較長，要多留意。

▲持久型強烈冷氣團下周報到，低溫下探10度。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

根據氣象署預報，下周一(6日)開始南下的冷空氣影響時間長，這段期間西半部及東北部低溫11~14度，由於環境偏乾，局部近山區或河谷有機會來到10度以下，東部及東南部低溫約15度，高溫方面，北部及東北部16~18度，其他地區20~23度；澎湖14~18度，金門10~18度，馬祖9~15度。

下周六(11日)至1月13日持續受到冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大。