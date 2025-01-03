騎機車未戴安全帽「致死率高5.5倍」　屏東警1／6起加強取締

▲屏東縣政府警察局1月6日起展開未戴安全帽專案取締行動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為降低交通事故致死率，自1月6日起展開未戴安全帽專案取締行動。這次專案執法主要目的在於強化機車騎士安全觀念，減少因未戴安全帽導致的重大傷亡，確保交通安全。

根據內政部警政署統計，未配戴安全帽者的交通事故致死率為正確配戴安全帽者的5.5倍，同時，交通部統計數據顯示，未正確配戴安全帽者在交通事故中的致死率是正確配戴者的8.63倍。而屏東縣政府警察局數據顯示，113年1至12月，因未依規定配戴安全帽引發的事故已造成20人死亡、1,074人受傷。這些數據明確指出，未配戴或未正確配戴安全帽的騎乘者在交通事故中面臨顯著較高的致命風險；由此可見，選擇合格的安全帽並正確配戴，不僅是基本的交通安全措施，更是有效降低交通事故致死風險的重要關鍵。

警察局這次專案執法將針對未依規定戴安全帽的機車及微型電動二輪車駕駛人進行取締。依道路交通安全規則，安全帽需為經濟部標準檢驗局檢驗合格之產品，配戴時應扣緊帽帶並確保穩固無損。違規者依《道路交通管理處罰條例》將處以新臺幣500元罰鍰，微型電動二輪車駕駛人則處300元罰鍰。



警察局強調，正確配戴安全帽是機車駕駛及乘客的基本安全防護措施，僅戴上還不足夠，應確保帽體穩妥無鬆脫。同時，也將加強宣導正確的配戴方式，提升駕駛人的自我保護意識。



局長戴台㨗強調，執法的目的是引導機車駕駛人養成配戴安全帽的良好習慣，而非單純懲處違規行為。透過專案執法及持續的交通安全宣導，希望減少交通事故對家庭和社會的傷害。呼籲所有騎士及乘客，為了自身與他人安全，「戴上安全帽，扣緊帽帶」，讓每一次出門都能平安回家。