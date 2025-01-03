　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

騎機車未戴安全帽「致死率高5.5倍」　屏東警1／6起加強取締

▲屏東縣政府警察局1月6日起展開未戴安全帽專案取締行動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局1月6日起展開未戴安全帽專案取締行動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為降低交通事故致死率，自1月6日起展開未戴安全帽專案取締行動。這次專案執法主要目的在於強化機車騎士安全觀念，減少因未戴安全帽導致的重大傷亡，確保交通安全。

▲屏東縣政府警察局1月6日起展開未戴安全帽專案取締行動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據內政部警政署統計，未配戴安全帽者的交通事故致死率為正確配戴安全帽者的5.5倍，同時，交通部統計數據顯示，未正確配戴安全帽者在交通事故中的致死率是正確配戴者的8.63倍。而屏東縣政府警察局數據顯示，113年1至12月，因未依規定配戴安全帽引發的事故已造成20人死亡、1,074人受傷。這些數據明確指出，未配戴或未正確配戴安全帽的騎乘者在交通事故中面臨顯著較高的致命風險；由此可見，選擇合格的安全帽並正確配戴，不僅是基本的交通安全措施，更是有效降低交通事故致死風險的重要關鍵。

警察局這次專案執法將針對未依規定戴安全帽的機車及微型電動二輪車駕駛人進行取締。依道路交通安全規則，安全帽需為經濟部標準檢驗局檢驗合格之產品，配戴時應扣緊帽帶並確保穩固無損。違規者依《道路交通管理處罰條例》將處以新臺幣500元罰鍰，微型電動二輪車駕駛人則處300元罰鍰。

警察局強調，正確配戴安全帽是機車駕駛及乘客的基本安全防護措施，僅戴上還不足夠，應確保帽體穩妥無鬆脫。同時，也將加強宣導正確的配戴方式，提升駕駛人的自我保護意識。

局長戴台㨗強調，執法的目的是引導機車駕駛人養成配戴安全帽的良好習慣，而非單純懲處違規行為。透過專案執法及持續的交通安全宣導，希望減少交通事故對家庭和社會的傷害。呼籲所有騎士及乘客，為了自身與他人安全，「戴上安全帽，扣緊帽帶」，讓每一次出門都能平安回家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／反轉！官邸對峙的不是軍隊　尹錫悅「特殊部隊」背景曝
柯文哲又回看守所！　律師揭「北院轉變關鍵」
快訊／台中男大生浴室昏迷死亡！
金鐘導演5點駁大愛台　「不匯款要怎留50人員」
「柯文哲 vs 北檢」大鬥法！　時間軸一次看
大樂透中1.9億！　台中得主捐出800萬...2萬人受惠
相馬茜消失14年露臉了！　49歲凍齡美貌曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

騎機車未戴安全帽「致死率高5.5倍」　屏東警1／6起加強取締

龍岡國小校犬14歲生日　收到逾500份生日卡感恩校園陪伴

用路人請注意！　台61及台15線北上蘆竹路段施工管制

元智學子從在地農場到酒廠　展現創新綠色旅遊新思維

桃竹苗分署助專業升級　114年度提供2,980個免費職訓名額

南投縣政府新年組織調整上路　社勞處改制社勞局、成立客家發展所

南投縣醫護雪季進駐合歡山松雪樓　57歲女元旦爆高山症送下山就醫

十三行博物館推2款遊戲機　玩家體驗手腦極限考古樂趣

2025新北好年味1／17登場　百人團圓小龍迎春圍爐宴

新北農業局推防路殺　以動物角度拍攝紀錄片

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【兩台轎車國道上互逼】連續變換車道讓後車疑不滿！兩台車蛇行狂飆

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

涉貪案高院停審釋憲！ #高虹安 「高度肯定」：盡快還我清白

騎機車未戴安全帽「致死率高5.5倍」　屏東警1／6起加強取締

龍岡國小校犬14歲生日　收到逾500份生日卡感恩校園陪伴

用路人請注意！　台61及台15線北上蘆竹路段施工管制

元智學子從在地農場到酒廠　展現創新綠色旅遊新思維

桃竹苗分署助專業升級　114年度提供2,980個免費職訓名額

南投縣政府新年組織調整上路　社勞處改制社勞局、成立客家發展所

南投縣醫護雪季進駐合歡山松雪樓　57歲女元旦爆高山症送下山就醫

十三行博物館推2款遊戲機　玩家體驗手腦極限考古樂趣

2025新北好年味1／17登場　百人團圓小龍迎春圍爐宴

新北農業局推防路殺　以動物角度拍攝紀錄片

悲劇！活塞主力後衛「腓骨骨折」　艾維：復健就此展開

民進黨團提案要求立法院長改選　批韓國瑜一舉動「已不適任」

稱柯文哲「本來就該羈押！」　她點出3關鍵喊丟人：北院荒謬至極

快訊／反轉！在官邸對峙的不是軍隊　尹錫悅「特殊部隊」背景曝

加州墜機「撞進建築物」2死18傷　屋頂破大洞冒煙畫面曝光

戶鄉翔征對台灣續投挨轟吞敗　井端弘和曝關鍵考量

柯文哲再押！賴清德遭轟「歷史罪人」　矢板明夫：煽動民粹的說法

2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

星巴克蛇年系列居然很可愛　買飲料券還送紅包袋

內政部指「統促黨結合黑幫、危害國安」　將聲請違憲解散

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

地方熱門新聞

龍岡國小校犬14歲生日　收到逾500份生日卡

南投縣啟動雪季醫療服務　醫護進駐合歡山松雪樓

台61及台15線北上蘆竹路段　施工管制

斗六市元旦起路邊停車收費暫停

元智學子從農場到酒廠　展現創新綠色旅遊

完善弱勢交通　花蓮敬老愛心車隊增至10家

桃竹苗分署助專業升級　提供2,980個免費職訓名額

高雄1／4停水長達30hrs　8.8萬戶受影響

南投縣政府新年組織調整上路

台中跨年湧35萬人！盧秀燕6字祝賀

快訊／台南北區北門路二段傳民宅火警

苗栗嬤騎電動醫療代步車勇闖南橫　所長助圓夢

屏東警1/6起加強取締騎車未戴安全帽

森霸電廠未完成經濟委員會主決議不得核發電業執照

更多熱門

相關新聞

奇美家電貨車左轉被撞　支撑2秒仍側翻

奇美家電貨車左轉被撞　支撑2秒仍側翻

台南市警善化分局接獲報案。指2日上午11時許，善化區國道8號側車道與新吉五路，有小貨車翻車事故，警方到場後發現1輛直行小客車，與左轉的奇美家電小貨車發生事故，造成小貨車翻覆，現場無人受傷，相關肇事責任目前尚由警方調查清中。而小貨車被撞後，支撐2秒才側翻的神奇畫面，現在也曝光。

台南2024年交通事故防制達標將朝零死亡願景政策邁進

台南2024年交通事故防制達標將朝零死亡願景政策邁進

聯結車司機疑疲勞駕駛　國道自撞內側護欄

聯結車司機疑疲勞駕駛　國道自撞內側護欄

台9線大鳥段驚險事故　白車遭大貨車側撞翻覆釀1傷

台9線大鳥段驚險事故　白車遭大貨車側撞翻覆釀1傷

國3土城段3車追撞！占2線道回堵4Km　3人受傷送醫

國3土城段3車追撞！占2線道回堵4Km　3人受傷送醫

關鍵字：

安全帽交通事故屏東縣政府警察局交通安全戴安全帽

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

柯文哲當初交保「1事踩紅線」　京華城案4被告全還押

柯文哲自爆　安排妻小一起出國躲

即／柯文哲4人羈押　全送回土城

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

即／柯文哲4人再遭羈押！北院裁定理由曝

動物管理員耍帥自拍「1人馴3獅」　遭活活咬死慘叫聲全錄下

柯文哲出庭嗆「要關我就明講」　接押庭3小時攻防對話曝光

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面