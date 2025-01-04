　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

消基會翻轉行人地獄靠「教育行人」！Cheap重砲：今年最智障

▲台南市2024年交通安全防制工作有成，全年A1交通事故死亡人數較2023年同期減少25人、A1行人死亡人數亦減少2人，全年度防制成效符合中央政策所訂7％之降幅目標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林東良翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

消基會近日發新聞稿，談論針對行人正確交通行為及違規認定，應做更完整明確定義及積極教育宣導，提高行人正確知識，執法機關才能對違規用路人開罰。此舉引來網友洗板抨擊，百萬網紅Cheap也開轟「今年最智障」，根本是狗屁不通的呼籲文，竟然還沾沾自喜地發新聞稿，「跟白癡一樣」。

Cheap 3日發文，開頭直接用hashtag開批「#消基會今年最智障」，消基會該管的不管，卻來插手交通議題，「簡單兩個字『弱智』，2025年了還在A柱擋到，就知道是智障，寫了一篇狗屁不通的呼籲文，還沾沾自喜地發新聞稿給媒體，跟白癡一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cheap在文中指出，該篇文章將交通亂象歸咎於三個原因：行人滑手機、A柱阻擋視線，以及行人庇護島設計問題。他認為通篇都在檢討行人，卻無視駕駛行為，「馬路上最脆弱的行人應該優先受到保護，駕駛有更大的責任主動減速、注意行人安全。」

Cheap覺得最白癡的是消基會檢討「行人庇護島」，「因為A柱導致駕駛自撞，要庇護島塗的亮晶晶，白癡嗎…切西瓜你裝上霓虹燈都沒用。」

此外，Cheap更對消基會的本業表現提出質疑，「墾丁陽傘事件、雲端發票、一番獎藏籤、國旅坑人時，消基會你做了啥？」認為消基會應回歸核心職責，而非在交通議題上「發表大外行的白癡話」。

貼文引發討論，「千錯萬錯都是別人的錯！四輪永遠不會錯！」「內部是不是有很多人跟庇護島單挑失敗的四輪大爺？
」「又不是小嬰兒，還在『跌倒受傷、地板壞壞、馬麻教訓地板』。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
下波冷氣團「全台大降溫」　連凍一周
柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民
2天前才說還沒！　日女星宣布嫁大18歲夫
被猥褺54次！　女童幫獸父求情：不要處罰爸爸
高山症發作！遭7隊友獨留卑南主峰　女獲救發聲了
金正恩「親密熊抱」女童！　抓臉緊貼胸口畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚：真的非常難得

雲林莿桐鄉農會發大財！年終獎金平均10.4個月　2人百萬入袋

下波冷氣團「全台大降溫」　連凍一周！乾冷轉濕冷

錢都涮涮鍋推會員制「黑卡門檻6萬」　優惠曝光！一票人吵翻了

下波冷氣團蠢蠢欲動「周一南下」　低溫激凍10度

消基會翻轉行人地獄靠「教育行人」！Cheap重砲：今年最智障

女「高山症發作」遭丟包？資深山友吐內幕：不能揪

一年6起旅客暴力威脅　台鐵研擬乘務人員「佩戴密錄器」蒐證

茶改場歷時4年研發「台灣橙茶」　製成精品與商用茶皆宜

「持久型強烈冷氣團」下周南侵　冷空氣不斷補充！連凍5到7天

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

歐陽妮妮兒子正面曝光 張書豪大讚：有鼻樑！

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚：真的非常難得

雲林莿桐鄉農會發大財！年終獎金平均10.4個月　2人百萬入袋

下波冷氣團「全台大降溫」　連凍一周！乾冷轉濕冷

錢都涮涮鍋推會員制「黑卡門檻6萬」　優惠曝光！一票人吵翻了

下波冷氣團蠢蠢欲動「周一南下」　低溫激凍10度

消基會翻轉行人地獄靠「教育行人」！Cheap重砲：今年最智障

女「高山症發作」遭丟包？資深山友吐內幕：不能揪

一年6起旅客暴力威脅　台鐵研擬乘務人員「佩戴密錄器」蒐證

茶改場歷時4年研發「台灣橙茶」　製成精品與商用茶皆宜

「持久型強烈冷氣團」下周南侵　冷空氣不斷補充！連凍5到7天

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚：真的非常難得

廣運在手訂單65億、半導體解決方案落地　透露機器人應用不缺席

谷歌、輝達找上門！大單狂飆　外資：聯發科未來2年營收大爆發

雲林莿桐鄉農會發大財！年終獎金平均10.4個月　2人百萬入袋

非臥軌！婦躺平交道竟是被撞　駕駛輾人「彈跳一下」落跑畫面曝

詐騙又來！「雲端發票整合平台」寄信索個資　財部籲1招分辨

越南網購爆發！單日消費額衝10億　中國電商「出海」搶市場

柯文哲二度遭羈押禁見　蔣萬安：希望司法勿枉勿縱

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

下波冷氣團「全台大降溫」　連凍一周！乾冷轉濕冷

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

好市多新甜點一顆16元　網友讚神還原

獨／學生瘋買「假手機」應付學校保管檢查　老師嘆：很難發現

女「高山症發作」遭丟包？資深山友吐內幕：不能揪

逛廟口夜市「給1元被拒收」！民眾超傻眼

12星座「2025首週運勢」出爐！天蠍、射手好事來了

一個人吃飯錯了嗎？　她慘遭店家強硬併桌

2025年星座「強運4超人」出爐

漁民年收入200萬降至20萬！因風機討海生計變天

婆婆不願意幫顧孩！她心寒「只想玩孫」

今晨7.2度！　下週冷氣團凍8天「不到10度」

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

更多熱門

相關新聞

又有詐騙新手法「Email催繳交通罰款」　公路局：勿點連結

又有詐騙新手法「Email催繳交通罰款」　公路局：勿點連結

近來有不少民眾收到Email通知，內容為「監理業務中心發現您未處理違反道路交通管理事件，請於O/O之前盡快處理，並依線上處理步驟繳納」，公路局表示，經查證，該Email實際所載網址不屬於政府機關網址，是假訊息，呼籲民眾不要點入連結，公路局迄今已通報下架169件詐騙網頁。

交通部首版「道路標誌標線號誌指引」今上路　納18種情境

交通部首版「道路標誌標線號誌指引」今上路　納18種情境

邀道安惡化縣市列席記者會被嗆訓導主任　陳世凱：我是輔導老師　

邀道安惡化縣市列席記者會被嗆訓導主任　陳世凱：我是輔導老師　

交通事故奪2430人命　10月兒少死亡增66.7%「無照駕駛釀禍」

交通事故奪2430人命　10月兒少死亡增66.7%「無照駕駛釀禍」

「行人庇護島」變陷阱！台中2個月16車自撞　 消基會籲設反光條

「行人庇護島」變陷阱！台中2個月16車自撞　 消基會籲設反光條

關鍵字：

消基會交通行人駕駛用路人cheap

讀者迴響

熱門新聞

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

23歲男GG「被菜花田掩埋」！整根變形…醫：要切了

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

男女路邊活春宮激戰　居民拿掃把趕人

柯貼身秘書「橘子」轉污點證人？　媒體人：可成大英雄

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面