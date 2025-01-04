消基會翻轉行人地獄靠「教育行人」！Cheap重砲：今年最智障

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林東良翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

消基會近日發新聞稿，談論針對行人正確交通行為及違規認定，應做更完整明確定義及積極教育宣導，提高行人正確知識，執法機關才能對違規用路人開罰。此舉引來網友洗板抨擊，百萬網紅Cheap也開轟「今年最智障」，根本是狗屁不通的呼籲文，竟然還沾沾自喜地發新聞稿，「跟白癡一樣」。

Cheap 3日發文，開頭直接用hashtag開批「#消基會今年最智障」，消基會該管的不管，卻來插手交通議題，「簡單兩個字『弱智』，2025年了還在A柱擋到，就知道是智障，寫了一篇狗屁不通的呼籲文，還沾沾自喜地發新聞稿給媒體，跟白癡一樣。」

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Cheap在文中指出，該篇文章將交通亂象歸咎於三個原因：行人滑手機、A柱阻擋視線，以及行人庇護島設計問題。他認為通篇都在檢討行人，卻無視駕駛行為，「馬路上最脆弱的行人應該優先受到保護，駕駛有更大的責任主動減速、注意行人安全。」

Cheap覺得最白癡的是消基會檢討「行人庇護島」，「因為A柱導致駕駛自撞，要庇護島塗的亮晶晶，白癡嗎…切西瓜你裝上霓虹燈都沒用。」

此外，Cheap更對消基會的本業表現提出質疑，「墾丁陽傘事件、雲端發票、一番獎藏籤、國旅坑人時，消基會你做了啥？」認為消基會應回歸核心職責，而非在交通議題上「發表大外行的白癡話」。

貼文引發討論，「千錯萬錯都是別人的錯！四輪永遠不會錯！」「內部是不是有很多人跟庇護島單挑失敗的四輪大爺？

」「又不是小嬰兒，還在『跌倒受傷、地板壞壞、馬麻教訓地板』。」