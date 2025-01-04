偷廣達萬顆晶片還在打官司　台達電工程師翻牆進工廠...這下慘了

▲前廣達電腦林姓員工9度潛入廠區內破壞門鎖竊取近萬顆晶片販售還債，官司還未了竟再度翻牆進入公司企圖行竊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

台達電林姓工程師冒名回前到曾經任職的廣達電，竊取市值逾千萬元CPU與記憶體賤賣還債，並趁值夜班機會竊取台達電近萬顆晶片被查獲，桃園地院分別判處2年6月、1年5月有期徒，並須刑賠償台達電140萬元。沒想到官司還未結束，林姓工程師於檢警偵查中竟再度翻牆回已離職的台達電行竊失風被捕；桃園地院昨天依踰越安全設備竊盜未遂罪，判處有期徒刑6月，仍可上訴。

檢警調查，31歲的林姓男子曾為台達電平鎮廠工程師，亦曾在廣達電腦龜山廠工作過，林男前年9月到10月間，3度竊取台達電平鎮廠IC半導體晶片，同年9月被桃園地院判處1年5月有期徒刑，緩刑3年，須賠償台達電子140萬元；檢警還查出，林男在2022年12月26日離職後，因個人財務困難且缺錢花用，竟於2023年2月24日晚間7時許，假冒前同事身分向廣達電腦警衛借用臨時識別證潛入廣達電腦廠區治具室行竊CPU晶片與記憶體晶片，得手後藏放在胯下與鞋套內，以躲避警衛掃描與檢查，順利將贓物帶出廣達電腦後賤賣，所得則用於還債，被判刑2年半。

林姓男子相關案件還在訴訟階段，林男竟於去年5月9日凌晨再度潛回台達電平鎮廠，翻牆進入廠區後沿管線爬上4樓，找尋有無可供竊取電子材料，在搜尋過程中，被前同事認出，趁對方打電話通報之際，林男趕緊循原路逃逸，但仍被警方循線查獲送辦。

桃園地院審理時，被告林男坦承犯行，法官審酌被告法治觀念淡薄，前於2023年9、10月間亦至台達電公司行竊被法院判決有罪確定，雖與被害公司和解，但未依約支付和解金新臺幣5萬元，未獲公司諒解，考量被告之智識程度，法官審結依踰越安全設備竊盜未遂罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案還可上訴。