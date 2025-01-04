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貨車忘關鷗翼門「1秒斬斷電桿」整條街噴火花　自小客加速狂逃

記者沈繼昌／桃園報導

一輛滿載飲料大貨車昨（3）日下午行經桃園市蘆竹區海湖北路附近時，疑似忘記關上側邊鷗翼門，導致撞斷電線桿，瞬間造成後方整排電線斷落短路、狂冒火花，路過車輛被掉落電線發出電擊都被嚇壞了，大貨車駕駛酒測值為零，至於肇事原因仍調查中。

蘆竹警方指出，昨天下午2時23分許，梁姓男子駕駛滿載飲料的大貨車行經蘆竹區海湖北路280號附近卸貨準備離開時，疑似忘記關閉鷗翼門，隨即匆匆上路，不慎撞斷台電電桿，當下電桿斷裂拉扯上方電線，導致後方整排電線掉落短路，還不時發出白色電擊火花，嚇壞路過車輛與行人，目擊車輛見狀加速駛離。

▲一輛大貨車昨天下午行經桃園市蘆竹區海湖北路時，疑似忘關鷗翼門導致撞斷台電電線桿，瞬間造成整排電線斷落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車昨天下午行經桃園市蘆竹區海湖北路時，疑似忘關鷗翼門導致撞斷台電電線桿，瞬間造成整排電線斷落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車昨天下午行經桃園市蘆竹區海湖北路時，忘關鷗翼門導致撞斷台電電線桿，警方到場進行交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車昨天下午行經桃園市蘆竹區海湖北路時，忘關鷗翼門導致撞斷台電電線桿，警方到場進行交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方據報後立即通知台電人員到場搶修，並在現場兩側進行交通疏導，避免人車誤闖發生危險，所幸當下並未造成人員受傷意外，梁姓駕駛經警方酒測後酒測值為零，撞斷電線桿也造成附近局部區域停電，經台電人員搶修後恢復正常供電。

蘆竹警方呼籲，大型貨車駕駛卸貨完畢應確認車門是否確實關閉，避免匆匆上路因疏忽造成自身及其他用路人之危險。

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