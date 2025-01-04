全球最長壽！日本116歲奶奶辭世「長壽秘訣曝光」　每天必喝這飲料

▲糸岡富子94歲（左）和113歲（右）的照片。（圖／翻攝guinnessworldrecords.com）

記者吳美依／綜合報導

全球最高齡在世女性、來自日本兵庫縣的糸岡富子，已於12月29日晚間9時3分，以116歲高齡辭世。據悉，她最喜歡的食物是香蕉，每天早上都要喝可爾必思。家人則透露，她的長壽秘訣就是長途健走。

兵庫縣蘆屋市市長高島崚輔表示，糸岡富子「在漫長人生中帶給我們巨大的勇氣與希望，我對此再次表達感謝，也對其家人與親戚致哀。」

1908年5月23日，糸岡富子出生於大阪市，在三兄妹之中排行第二，小學畢業後進入一間女子中學，成為排球運動員。她於20歲結婚，陸續生下2子2女，生前已有眾多曾孫兒女，原本一直與2個女兒同住，直到2019年、也就是110歲那一年，才搬進養老院。

▲糸岡富子100歲時，還能夠不靠拐杖爬樓梯。（圖／翻攝guinnessworldrecords.com）



糸岡富子的一生相當活躍，二戰期間協助管理丈夫的紡織廠，曾經二度征服海拔3000多公尺的御嶽山，80多歲時兩度完成「西國三十三所巡禮」，也就是參拜關西地區33座佛教寺廟的宗教朝聖之旅。即使已經100歲，她也能夠不靠拐杖，爬上蘆屋神社的石階。

家人表示，這種長途健行正是她的長壽秘訣。養老院員工則表示，糸岡富子雖然聽力不好，但依然能夠清楚溝通，並且經常對他人表達感激之情。她最喜歡的食物就是香蕉，而且每天早上都要喝可爾必思。