日本再降暴雪！青森機場「停電5小時」航班停飛　返鄉客跨年受阻

▲日本青森縣2024年12月底降下大雪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

受到冬季型態氣壓分布與強烈冷氣團等影響，加上宛如嚴冬的寒氣流入，北日本到西日本的日海海一側，預估大雪將會持續至4日，至於西日本的山區則會出現積雪。其實，日本青森機場今（2）日就受到大雪影響，導致部分航班停飛、延遲起飛，航廈甚至一度因此停電，電扶梯停止運作。

根據《日本放送協會》，位於日本青森縣青森市的青森機場，2日受到大雪影響，導致部分航班從早晨起就開始停飛、延遲起降，鄰近道路更因為積雪導致路樹倒塌，進而影響供電。

青森機場管理事務所透露，航廈從2日上午11時起發生停電，機場人員只能在10分鐘內啟用緊急電源，協助搭機手續在不受影響的前提下進行，而行下電扶梯更因此停止運作、無法使用，直到5個小時以後，才於下午4時恢復供電。

此次青森機場暴雪導致航班停飛、停電，對在青森縣過年與旅遊的民眾造成影響，機場航下一度出現混亂。

一名和其他5名家人從東京前往青森縣弘前市返鄉的40多歲男性表示，「抵達機場後，發現紅綠燈不會亮，才知道原來停電了。原本預計搭乘的航班，有可能因大雪影響而停飛，而且之後的航班也沒有空位，好相望能夠在明天回家。」

根據統計，截至2日晚間6時，青森縣酸湯積雪381公分、青森機場積雪181公分。當地氣象台指出，青森機場截至下午5時，積雪深度達到179公分，創下2020年開始觀測以來的新紀錄。