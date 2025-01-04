台東加水站稽查　抽驗30件水質檢驗合格

▲台東加水站稽查共抽驗30件水質檢驗皆合格。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局為確保加水站水質，維護縣民飲水安全，每年查核加水站環境衛生及水質抽驗，去年稽查縣內加水站共101台，稽查項目包括加水站設施環境衛生狀況、加水站張貼資訊廣告標示及水質抽驗檢驗(溴酸鹽)等，其中水質檢驗30台結果皆符合規定。

台東縣衛生局表示，為維護民眾飲用水品質，訂定「台東縣加水站衛生管理自治條例」，其中加水站衛生管理人員衛生講習每年辦理1次，針對食品業者登錄、產品責任險、販售水品品名及廣告宣稱應與本質相符等規範加強宣導，其他管路、加水槍清潔及製水過程等衛生管理；包括貯存設備及加水槍應有防塵設施，勿直接曝曬陽光，加水站周邊保持乾淨，應定期更換濾心，衛生局也針對加水站加強稽核，確保民眾水質安全衛生。截至113年12月底止，已核發台東縣加水站核准證明共127台。

另外，針對加水站產品品名部分，若使用:「活」、「活礦」、「活礦泉」、「量子」、「健康」、「負氫」、「磁礦化」、「磁能」、「磁氧」、「磁礦」、「活氧」、「能量」、「能量活化」、「小分子水」等字樣，即違反食安法第28條第1項規定之「不實、誇張或易生誤解」之情形，將依同法第45條，處新台幣四萬元以上四百萬元以下罰鍰；違反第28條第2項「食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告」規定者，處新台幣六十萬元以上五百萬元以下罰鍰。

台東縣衛生局呼籲消費者在加水站購買飲用水時，應注意加水站是否張貼「台東縣加水站核准證明」、「水源供應許可證」、「應煮沸勿生飲」，另自備盛裝容器也應定期清洗，飲用前一定要煮沸，切勿生飲，以確保飲水衛生安全。