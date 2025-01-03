　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

麻疹個案高雄趴趴走！衛武營看歌劇、搭高鐵捷運　衛生局開罰了

▲衛武營國家藝術表演中心 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名麻疹個案在可傳染期間，到衛武營看歌劇。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

疾病管制署今(3日)新檢出1例中部本土麻疹病例 ，為中部醫院麻疹群聚。個案為一名30歲男性，去年底因陪病被匡列為接觸者，而後他在28日搭乘高鐵南下高雄找友人看歌劇，返回中部出現症狀並就醫後，31日晚間又搭高鐵來高雄跨年。男子返回中部後，在2日確診病收置負壓隔離病房，由於他在可傳染期間疑似出現症狀，還在高雄四處趴趴走，高雄市衛生局將依法開罰6至30萬元。

衛生局指出，這名個案在去年12月20、21日至中部某醫院陪病，28日因同層病房個案麻疹確診，而被匡列為「接觸者」。個案於27至28日，曾自中部南下高雄市與友人一起去參加衛武營音樂會，28日當晚搭乘捷運凹子底站到左營站，並且去過彩虹市集、全家高雄新左營站，搭上高鐵160車次返回台中。

▲▼麻疹個案趴走高雄多地公眾場所。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼麻疹個案趴走高雄多處公眾場所。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼麻疹個案趴走高雄多地公眾場所。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼麻疹個案趴走高雄多地公眾場所。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局表示，個案於12月29日開始出現發燒、畏寒症狀，30日到中部某診所就醫，31日晚間又搭乘高鐵153車次南下高雄找友人，並搭乘捷運到三多商圈，當晚在高雄跨年。個案在元旦當天開始出疹，但又去牛排店、康是美、文化中心等地。2日緊急就醫經TOCC問診，醫師立即通報至法定傳染病系統並收治負壓隔離病房。

衛生局指出，確診個案於可傳染期間(113年12月28日至114年1月2日)已出現疑似症狀，仍至高雄市趴趴走，未遵守「自主健康管理」已違反「傳染病防治法」第 48 條規定，衛生局將依法開罰6至30萬元。

衛生局目前匡列接觸者185人，皆已完成健康關懷，健康監測至1月20日。衛生局也公布個案在可傳染期間，提醒民眾曾於高雄多處公眾場所活動，如有「確診個案足跡重疊」風險者，落實自我健康監測至1月20日。

▲▼麻疹個案趴走高雄多地公眾場所。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局提醒，麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，若出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地之衛生所安排就醫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
水豚君情侶跨年夜逃家！跨完年又自動跑回去…飼主傻眼
震撼2秒畫面！金與正疑公開子女　南韓情報單位急查證
樂團主唱高處墜亡　Lulu向跨年舞台鞠躬致哀
青鳥翻車了！付人民幣查「中國身分證」　詐騙網站竟有賴清德
小草問「告北檢？」　蔡壁如：羈押處分書沒我的翻供！有陳智菡串
張兆志發文祝福前妻許允樂被酸爆　高EQ一一回擊了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最高薪資達10萬元　桃園就服處新春歲末3場次徵才活動登場

快訊／快儲水！高雄明搶修水管「停水30hrs」　8.8萬戶受影響

麻疹個案高雄趴趴走！衛武營看歌劇、搭高鐵捷運　衛生局開罰了

基隆新建里低碳獲銀級認證　展現永續理念成績亮眼

有愛共融健康同行　基隆七堵社區體能館盛大開幕

新北春節送禮不踩雷　東北角新鮮漁產大推薦

身障服務再增新據點！新北市第34家「土城員林小作所」開幕

泰山義學國中體育館工程開工　侯友宜：提供更好運動環境

童綜合企業家攝影展！感受台灣四季美景　傳遞光影交錯生命力

值班制上路！基隆消防局全國首創　義消服務多元化

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【兩台轎車國道上互逼】連續變換車道讓後車疑不滿！兩台車蛇行狂飆

涉貪案高院停審釋憲！ #高虹安 「高度肯定」：盡快還我清白

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

最高薪資達10萬元　桃園就服處新春歲末3場次徵才活動登場

快訊／快儲水！高雄明搶修水管「停水30hrs」　8.8萬戶受影響

麻疹個案高雄趴趴走！衛武營看歌劇、搭高鐵捷運　衛生局開罰了

基隆新建里低碳獲銀級認證　展現永續理念成績亮眼

有愛共融健康同行　基隆七堵社區體能館盛大開幕

新北春節送禮不踩雷　東北角新鮮漁產大推薦

身障服務再增新據點！新北市第34家「土城員林小作所」開幕

泰山義學國中體育館工程開工　侯友宜：提供更好運動環境

童綜合企業家攝影展！感受台灣四季美景　傳遞光影交錯生命力

值班制上路！基隆消防局全國首創　義消服務多元化

2024十大綠能新聞：英關煤電場、德淘汰核能、台「暫時零核」

最高薪資達10萬元　桃園就服處新春歲末3場次徵才活動登場

一個人吃飯！她慘遭店家強硬併桌　網：因為可以少擦一張桌子

震撼2秒畫面！金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀：發生遺憾的事

宜蘭水豚情侶跨年夜逃家！跨完年又自動跑回去…飼主超傻眼

Franck Muller史努比瘋狂揮臂指示小時　小黃鳥頭冒愛心卡哇伊

青鳥翻車了！付人民幣查「中國身分證」　詐騙網站竟有賴清德

台灣黑熊被狗追！嚇到躲在樹上　見牠離開趕快下樹開溜

小草問「告北檢？」　蔡壁如：羈押處分書沒我的翻供！有陳智菡串證

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

高雄明停水30hrs　8.8萬戶受影響

麻疹個案趴走高雄！足跡公布了

龍岡國小校犬14歲生日　收到逾500份生日卡

斗六市元旦起路邊停車收費暫停

南投縣啟動雪季醫療服務　醫護進駐合歡山松雪樓

台61及台15線北上蘆竹路段　施工管制

「碎化刀」技術將引進台灣　聚焦超音波無創治療癌症

義消值班制上路　基隆消防局創全國之先

完善弱勢交通　花蓮敬老愛心車隊增至10家

鳳梨大王賭輸數億？微熱山丘講話了

元智學子從農場到酒廠　展現創新綠色旅遊

高雄1／4停水長達30hrs　8.8萬戶受影響

桃竹苗分署助專業升級　提供2,980個免費職訓名額

童綜合醫院舉辦企業家攝影展

更多熱門

相關新聞

高雄明停水30hrs　8.8萬戶受影響

高雄明停水30hrs　8.8萬戶受影響

高雄人快儲水！台水公司近日進行管線巡檢時，發現岡山火車站前、岡山郵局前水管漏水，因此將進行施工修復，預計明(4日)上午8點至5日下午2點辦理停水，屆時將有6個行政區會停水、降壓長達30個小時，估計有8.8萬戶受影響。

不只簡體考卷！高科大還辦「北朝鮮大陸交流團」

不只簡體考卷！高科大還辦「北朝鮮大陸交流團」

普門木聯首戰26比3大勝強恕

普門木聯首戰26比3大勝強恕

高雄垃圾車撞騎士！四肢骨折慘死

高雄垃圾車撞騎士！四肢骨折慘死

即／鳳山驚傳瓦斯外洩！施工挖斷管線釀禍

即／鳳山驚傳瓦斯外洩！施工挖斷管線釀禍

關鍵字：

高雄衛生局麻疹

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃

館長喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

網路揪團登山！女山友遭同伴放生

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

奪命水泥牆被土蓋住！機長驚：不知裡面是牆

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【泰格與雪兒】愛康

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面