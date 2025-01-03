麻疹個案高雄趴趴走！衛武營看歌劇、搭高鐵捷運　衛生局開罰了

▲一名麻疹個案在可傳染期間，到衛武營看歌劇。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

疾病管制署今(3日)新檢出1例中部本土麻疹病例 ，為中部醫院麻疹群聚。個案為一名30歲男性，去年底因陪病被匡列為接觸者，而後他在28日搭乘高鐵南下高雄找友人看歌劇，返回中部出現症狀並就醫後，31日晚間又搭高鐵來高雄跨年。男子返回中部後，在2日確診病收置負壓隔離病房，由於他在可傳染期間疑似出現症狀，還在高雄四處趴趴走，高雄市衛生局將依法開罰6至30萬元。

衛生局指出，這名個案在去年12月20、21日至中部某醫院陪病，28日因同層病房個案麻疹確診，而被匡列為「接觸者」。個案於27至28日，曾自中部南下高雄市與友人一起去參加衛武營音樂會，28日當晚搭乘捷運凹子底站到左營站，並且去過彩虹市集、全家高雄新左營站，搭上高鐵160車次返回台中。

▲▼麻疹個案趴走高雄多處公眾場所。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局表示，個案於12月29日開始出現發燒、畏寒症狀，30日到中部某診所就醫，31日晚間又搭乘高鐵153車次南下高雄找友人，並搭乘捷運到三多商圈，當晚在高雄跨年。個案在元旦當天開始出疹，但又去牛排店、康是美、文化中心等地。2日緊急就醫經TOCC問診，醫師立即通報至法定傳染病系統並收治負壓隔離病房。

衛生局指出，確診個案於可傳染期間(113年12月28日至114年1月2日)已出現疑似症狀，仍至高雄市趴趴走，未遵守「自主健康管理」已違反「傳染病防治法」第 48 條規定，衛生局將依法開罰6至30萬元。

衛生局目前匡列接觸者185人，皆已完成健康關懷，健康監測至1月20日。衛生局也公布個案在可傳染期間，提醒民眾曾於高雄多處公眾場所活動，如有「確診個案足跡重疊」風險者，落實自我健康監測至1月20日。

衛生局提醒，麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，若出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地之衛生所安排就醫。