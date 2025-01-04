饒慶鈴率團訪京滬　深化農業推廣與青年交流

▲台東縣長饒慶鈴率團訪京滬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為拓展台東優質農產品市場版圖，強化縣內青年跨文化視野，台東縣長饒慶鈴4日率領代表團前往北京與上海，舉辦台東鳳梨釋迦推廣活動，拓展銷售店，同時安排青年實地考察與交流，藉由農業與青年議題的雙重推動，為台東帶來更廣泛國際資源與發展機會，也成為今年首次「登陸」的縣市首長。

饒慶鈴表示，台東積極協助農民開發多元通路，鳳梨釋迦作為代表性優質農產品，此次透過北京市場的推廣活動，爭取更多消費者青睞與支持，提升台東農產在國際舞台能見度。同時，青年是縣府重要的培育對象，此行規劃走訪城市文化與新興產業，與當地年輕族群互動交流，使青年能藉由親身觀摩，汲取跨域合作與產業發展的新知與經驗。

饒慶鈴進一步指出，青年在多元環境中實踐與成長，對地方未來的繁榮發展至關重要，透過跨域交流，讓青年在國際舞台上累積更多觀察與反思契機，把所學所見帶回家鄉，融入自身發展與地方建設。未來，將串連各方資源，從農業推廣到青年培育同步並進，為台東在地特色與人才發展注入更多動能。

此京滬之行獲得的經驗與成果，成為日後推進農業外銷與青年政策的重要參考。台東縣政府也將延續與各方的合作，讓「台東好物」走得更遠，同時打造更有潛力的青年發展平台，提升地方經濟與國際競爭力。