台東警結合寺廟贈臘八粥活動　發送「打詐儀錶板」分享小卡

▲警結合寺廟贈臘八粥活動宣導反詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「粥妙凾緣機，滋養安身力，法味暖濃意，慈用道常喜｣！台東金剛禪寺3日8時在關山鎮天后宮廣場前，於寒冬中贈熱騰騰的「臘八粥」與十方信眾及機關團體、公司行號等結緣。關山警察分局關山聯合所副所長周平和及崁頂派出所長徐金祥，為擴大反詐騙宣導及交安宣講之成效，特前往實施反詐騙及交安宣講，同時發送由縣警察局製作之「打詐儀錶板」小卡，卡片上印製有QR-Code，還有165反詐騙專線及110報案專線電話，讓民眾在新的一年，分享給親朋好友「掃碼保平安」。

每年農曆12月初8是國定法寶節(臘八節)，有祭祀祖先和神靈，祈求豐收、吉祥和避邪之意涵。於3日清晨，來自台東的金剛禪寺義工們，不畏寒風冷冽，發揮慈悲為懷的精神，抱著供養心與歡喜心，煮粥、舀粥、分裝、裝箱工作，與法師分工合作共同完成，分享熱騰騰有意義的臘八粥給民眾，現場暖意十足，至感溫馨！

關山警察分局特運用鄉親齊聚之機會，由周副所長及徐所長率同員警前往會場，舉牌實施反詐騙及交安宣導。加強宣講內政部警政署為防(制)堵詐騙，特由刑事警察局製作「打詐儀錶板」供民眾查詢，內有「打詐成效」、「高發手法」及故事案例」等相關「識詐」資訊。臺東縣警察局為讓民眾能夠快速取得以上資訊，特印製「打詐儀錶板」QR-Code小卡，民眾只要透過手機掃描「打詐資訊、隨即在手」！且依此便利性，就可「一張小卡、無限分享」，既環保又實用！期望民眾能夠「好康道相報」，讓大家都成為「詐騙絕緣體」！

關山警察分局表示，為提升民眾反詐知能及交安意識，將持續主動或受邀前往學校、社區、部落，及運用轄內各鄉鎮辦理活動或召開社區治安會議等時機前往宣講，以守護民眾生命財產安全。最後再三呼籲民眾，只要是接到不明來電或是訊息，請遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並撥打165反詐騙專線、110報案專線或分駐(派出)所電話諮詢，以保障自身財產安全！