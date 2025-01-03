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台東後備指揮部送暖到療養院　實踐軍愛民不是口號

▲台東後備指揮部送暖到療養院。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東後備指揮部送暖到療養院。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

低溫加上冷氣團接連報到造成溫度持續下降，不少年長者或是抵抗力欠佳的紛紛出現身體不適的狀況。台東縣後備指揮部人員上午來到縱谷地區還特地舉行寒冬送暖活動，以實際方式關懷療養院裡行動不便的院民和長期服務的修女們。

3日上午台東縣後備指揮部由指揮官段志男上校帶隊，包括南部地區委顧團薛登原團長、台東縣市委顧團張世政團長、關山義消分隊長林春生等人，首先前往預定進行年度實施教育召集的場地勘查相關空間設施，再轉往「聖十字架療養院」送上抗寒之寶的暖暖包、尿布和紅包等，叮嚀大家要注意保暖也提前祝福春節快樂。

段志男表示，隨著氣溫驟降加上又預報有冷氣團即將來襲，在與委顧團的團長討論後希望能夠以實際行動來「寒冬送暖」。今天趁著來到關山場勘的機會特地購買暖暖包、尿布、衛生紙等療養院需要的物資前往，希望讓院民和修女不只感受到來自軍方與民間團體的關懷與溫暖，更希望能夠為抗寒準備盡份心力。

聖十字架療養院長高德蘭修女指出，很感謝台東後備指揮部來關懷，以前常聽說「軍愛民、民敬軍」這句口號，沒想到今天軍方用實際行動來表達對療養院的支持和關心。前院長外國修女馬惠仁也代表院方致贈感謝狀，段志男表示，只要是有需要台東後備指揮部一定會再來，最後對修女和照服員們長期以來對中、重症行動不便的院民無微不至的照顧表示感謝。

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