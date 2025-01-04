美國前總統卡特「6日國葬」正式展開！　最後長眠妻子身畔

▲美國前總統卡特生前坐著輪椅、雙腿蓋上印有妻子羅卡琳肖像的毯子，進入哀悼儀式所在的教堂。（圖／路透）



文／中央社

美國前總統卡特（Jimmy Carter）逝於2024年12月29日，享嵩壽100歲。悼念群眾今天開始向他致敬，展開與這位美國最長壽總統道別的6天活動。

法新社報導，卡特在他位於喬治亞州平原鎮（Plains）的家鄉辭世，全國各地都降半旗以示哀悼。

卡特的國葬儀式今天正式展開，現任或曾經保護過他的特勤局（Secret Service）人員將靈柩抬上靈車，繞行平原鎮。

車隊將在卡特少年時期生活過的家族花生農場停留，農場將敲鐘39響，紀念美國第39位總統。

他的遺體隨後將被送往亞特蘭大，短暫停靈於喬治亞州議會大廈供人默哀。卡特曾任喬治亞州參議員，後來成為州長。

▲美國前總統卡特離世。（圖／路透）



接著遺體將被護送至卡特總統中心（Carter Presidential Center），從今天晚間7時（台灣時間5日上午8時）到7日清早6時（台灣時間7日晚間7時）供民眾悼念。

7日一早，「特別空中任務39」（Special Air Mission 39）將從喬治亞州一座軍事基地將卡特的遺體以美國空軍飛機運往華府郊區的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。然後，車隊將把遺體送到美國海軍紀念館（US Navy Memorial）。

卡特於1946年畢業於美國海軍軍官學校（USNA），曾在潛艦上服役。他的遺體將從靈車移至馬車上，在送葬隊伍陪伴下被送往美國國會大廈。軍方扶靈人將把卡特以國旗覆蓋的棺木抬到國會大廈的圓形大廳，在軍儀隊環繞下供人瞻仰至9日清早7時（台灣時間9日晚間8時）。

卡特將是歿後在國會大廈供人瞻仰的第13位美國前總統。第一位是1865年遇刺身亡的林肯（Abraham Lincoln）。

國葬儀式將於9日在華盛頓國家大教堂（National Cathedral）舉行，預計柯林頓、小布希、歐巴馬、川普等在世的4位前總統都將出席。現任總統拜登將致悼詞。

教堂儀式結束後，「特別空中任務39」將把遺體送回喬治亞州平原鎮，屆時將有一場私人葬禮。車隊最後將護送遺體穿越卡特的家鄉駛往墓地，讓他長眠於妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）身邊。羅莎琳逝於2023年，享耆壽96歲，兩人結褵77年。