　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國前總統卡特「6日國葬」正式展開！　最後長眠妻子身畔

▲▼美國前總統卡特坐著輪椅、雙腿蓋上印有妻子羅卡琳肖像的毯子，進入哀悼儀式所在的教堂。（圖／路透）

▲美國前總統卡特生前坐著輪椅、雙腿蓋上印有妻子羅卡琳肖像的毯子，進入哀悼儀式所在的教堂。（圖／路透）

文／中央社

美國前總統卡特（Jimmy Carter）逝於2024年12月29日，享嵩壽100歲。悼念群眾今天開始向他致敬，展開與這位美國最長壽總統道別的6天活動。

法新社報導，卡特在他位於喬治亞州平原鎮（Plains）的家鄉辭世，全國各地都降半旗以示哀悼。

卡特的國葬儀式今天正式展開，現任或曾經保護過他的特勤局（Secret Service）人員將靈柩抬上靈車，繞行平原鎮。

車隊將在卡特少年時期生活過的家族花生農場停留，農場將敲鐘39響，紀念美國第39位總統。

他的遺體隨後將被送往亞特蘭大，短暫停靈於喬治亞州議會大廈供人默哀。卡特曾任喬治亞州參議員，後來成為州長。

▲▼美國前總統卡特坐著輪椅，身體看起來非常虛弱。（圖／路透）

▲美國前總統卡特離世。（圖／路透）

接著遺體將被護送至卡特總統中心（Carter Presidential Center），從今天晚間7時（台灣時間5日上午8時）到7日清早6時（台灣時間7日晚間7時）供民眾悼念。

7日一早，「特別空中任務39」（Special Air Mission 39）將從喬治亞州一座軍事基地將卡特的遺體以美國空軍飛機運往華府郊區的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。然後，車隊將把遺體送到美國海軍紀念館（US Navy Memorial）。

卡特於1946年畢業於美國海軍軍官學校（USNA），曾在潛艦上服役。他的遺體將從靈車移至馬車上，在送葬隊伍陪伴下被送往美國國會大廈。軍方扶靈人將把卡特以國旗覆蓋的棺木抬到國會大廈的圓形大廳，在軍儀隊環繞下供人瞻仰至9日清早7時（台灣時間9日晚間8時）。

卡特將是歿後在國會大廈供人瞻仰的第13位美國前總統。第一位是1865年遇刺身亡的林肯（Abraham Lincoln）。

國葬儀式將於9日在華盛頓國家大教堂（National Cathedral）舉行，預計柯林頓、小布希、歐巴馬、川普等在世的4位前總統都將出席。現任總統拜登將致悼詞。

教堂儀式結束後，「特別空中任務39」將把遺體送回喬治亞州平原鎮，屆時將有一場私人葬禮。車隊最後將護送遺體穿越卡特的家鄉駛往墓地，讓他長眠於妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）身邊。羅莎琳逝於2023年，享耆壽96歲，兩人結褵77年。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
AirPods 4蛇年特別款開賣　限定小禮「只送不賣」
統一獅邀測試　前悍將22歲投手獲機會
加500升級「半套手工排毒」　4小姐被逮
逛日本免稅店「台灣人結帳1舉動」贏過外國人！萬人讚：很超前
快訊／台中首例本土麻疹！　匡列20人足跡曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賭城川普飯店外Cybertruck爆炸！　FBI：「死者患PTSD」無關恐攻

美國前總統卡特「6日國葬」正式展開！　最後長眠妻子身畔

Meta緊急刪光AI角色！　跟網友聊天「超誠實」對話瘋傳

SpaceX「新加坡徵才」！馬斯克擬擴展亞洲業務　聚焦星鏈

3歲妹在家遭「2隻45kg猛犬」活活咬死！　爸睡醒驚見滿地血

1.66億年前「恐龍高速公路」出土了！　2種足跡世紀交會

收購美鋼案被擋　日本製鐵擬提告美國政府

布林肯下周出訪韓日法　應是國務卿身分最後一次

南韓漁船觸礁沉沒！　22船員跳海逃生「3人喪命」

中國人上課3天就可「在泰國當義警」？價碼曝　泰網友怒了

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

賭城川普飯店外Cybertruck爆炸！　FBI：「死者患PTSD」無關恐攻

美國前總統卡特「6日國葬」正式展開！　最後長眠妻子身畔

Meta緊急刪光AI角色！　跟網友聊天「超誠實」對話瘋傳

SpaceX「新加坡徵才」！馬斯克擬擴展亞洲業務　聚焦星鏈

3歲妹在家遭「2隻45kg猛犬」活活咬死！　爸睡醒驚見滿地血

1.66億年前「恐龍高速公路」出土了！　2種足跡世紀交會

收購美鋼案被擋　日本製鐵擬提告美國政府

布林肯下周出訪韓日法　應是國務卿身分最後一次

南韓漁船觸礁沉沒！　22船員跳海逃生「3人喪命」

中國人上課3天就可「在泰國當義警」？價碼曝　泰網友怒了

血庫亮黃燈！台北剩沒5天最慘「O型血急缺」　春節前差5.9萬袋血

《SCOOL》七人出道組「終於官宣團名」！　向2NE1看齊

傳切入Tesla機器人　亞光：今年小量生產客戶不只一家

賭城川普飯店外Cybertruck爆炸！　FBI：「死者患PTSD」無關恐攻

特斯拉Cybertruck爆炸案　死者是現役「綠扁帽」特戰

ETtoday直播跨年狂吸262萬人次　燈會接棒「光聚千塘」再掀桃園熱潮

美國前總統卡特「6日國葬」正式展開！　最後長眠妻子身畔

台東縣太陽能光電補助即日起受理申請　每案最高10萬

Meta緊急刪光AI角色！　跟網友聊天「超誠實」對話瘋傳

毛弟服飾被嫌太貴　王子出面闢謠坦承年營業額破億元

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

國際熱門新聞

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

男女路邊活春宮激戰　居民拿掃把趕人

金正恩「親密熊抱」女童！抓臉緊貼胸口畫面曝

天氣預報驚見整根肉色　尺寸羞炸！

韓看守所「爽喝解酒湯」！一日三餐菜色曝

1.66億年前「恐龍高速公路」出土了！

少女玩雲霄飛車「劇烈晃動」救了她的命

道瓊收高339點　台積電ADR漲3.49%

搭機座位怎麼選　專家曝「這幾區」最吵

奪命水泥牆被土蓋住！機長驚：不知裡面是牆

俄A321客機降落衝出跑道　機上載79乘客

海灘「男女交疊」激戰！近距離活春宮畫面曝

拜登宣布擋下日鐵收購美鋼

更多熱門

相關新聞

Meta緊急刪光AI角色！

Meta緊急刪光AI角色！

Meta於2023年9月推出28個「AI角色」的Instagram和臉書帳戶，去年12月27日卻一舉刪除了所有角色的個人檔案。此前不久，部分網友重新關注這些角色，並且不斷詢問問題，竟有一個非裔角色透露，她的開發團隊裡沒有任何非裔成員。

SpaceX新加坡徵才！拓展亞洲業務

SpaceX新加坡徵才！拓展亞洲業務

卡特辭世全美降半旗！川普不爽就職日被觸霉頭

卡特辭世全美降半旗！川普不爽就職日被觸霉頭

首位有刑事紀錄總統　川普34重罪下周宣判

首位有刑事紀錄總統　川普34重罪下周宣判

直播被東部菱背響尾蛇咬傷　男急打88瓶血清救命

直播被東部菱背響尾蛇咬傷　男急打88瓶血清救命

關鍵字：

卡特美國前總統國葬喬治亞州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

趙露思爆被逼絕境「狂打自己巴掌」！驚恐過程曝光

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

男女路邊活春宮激戰　居民拿掃把趕人

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面